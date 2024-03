Scoop – BMW M2 CS : à l’épreuve de la neige

La froideur de l’hiver ne calme les ardeurs des essayeurs de Bmw qui poursuivent les essais de mise au point des prototypes de la BMW M2 CS. Chez BMW les initiales CS veulent dire Compétition Sport, et du sport il y en aura avec cette BMW M2 CS qui devrait dépasser les 520 ch et ainsi être encore plus performante que la BMW M2 qui avec 460 ch sous le capot n’est pas vraiment en manque de puissance.

Sur les prototypes camouflés qui poursuivent leurs essais près du cercle polaire arctique, on constate que sous le camouflage, cette auto conserve le bouclier de la M2 avec ses impressionnantes prises d’air qui font débat auprès des amoureux de la marque qui préfèrent la précédente version au design un peu plus sobre. On constate également que par rapport aux prototypes pris en photo par une température plus clémente, la lèvre inférieure en bas du bouclier a disparu. Il est vraisemblable que cet élément un peu fragile a été mis de côté par BMW pour éviter de le casser au contact de la glace et des amas de neige.

Comme la précédente génération de BMW M2 CS, les ingénieurs de BMW devraient avoir fait subir à la CS un petit régime par rapport à la BMW M2 dont elle reprend la base et de nombreux éléments. Pour cela, il y aura sans doute une utilisation massive de pièces en carbone pour le toit, le capot, la malle de coffre, les coques de rétroviseurs… À bord le conducteur et son passager auront droit à des baquets très enveloppants afin de mieux apprécier la courbe de puissance de bête.