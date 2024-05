Scoop – BMW M5 : plus de 700 ch sous le capot !

Avant la fin de cette année, nous allons découvrir ce qui se cache sous les camouflages de la nouvelle Bmw M5. Mais l’on voit déjà qu’elle bénéficiera d’une large entrée d’air à l’avant sous la plaque d’immatriculation afin d’alimenter en air frais la motorisation V8 hybride qui se trouve sous son capot. Celle-ci devrait être empruntée au grand SUV BMW XM version Label Red.

Pour animer cette auto qui, comme la BMW Série 5 sera disponible en carrosseries berline et break, le bloc V8 hybride devrait voir sa puissance atteindre les 730 ch, soit une centaine de chevaux de plus que l’ancienne génération ! Afin de canaliser cette puissance, la BMW M5 disposera bien sûr d’une transmission intégrale et d’appendices aérodynamiques qui sont encore camouflés sur le prototype. On sait cependant, depuis la parution d’une photo sur Instagram d’une voiture de production prise dans l’usine, qu’à l’arrière de l’auto on trouvera un discret déflecteur sur la malle arrière et moins discret, un imposant extracteur d’air en bas du bouclier.

Les lignes de cette auto seront plus marquées que sur la BMW Série 5 « normale » et l’auto devrait être légèrement plus grande de quelques millimètres. Des ailes larges permettront de contenir des trains roulants dont les voies ont été élargies pour une meilleure efficacité en virage. La motorisation hybride, la carrosserie modifiée, tout cela devrait entraîner une prise de poids de la nouvelle BMW M5 qui devrait peser plusieurs dizaines de kilos de plus que la précédente M5 !