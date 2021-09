Scoop - BMW X1 (2022) : déjà à l'oeuvre

BMW n'a traditionnellement jamais eu la couronne de la meilleure vente avec son SUV compact, le X1. Il était pourtant l'initiateur du genre chez les constructeurs haut de gamme allemands, puisque l'Audi Q3 n'est arrivé qu'un an plus tard, et le Mercedes GLA bien, bien plus tard. Malheureusement, le X1 s'est fait grignoter ses parts de marché par un certain Volvo XC40 qui se fait surtout remarquer pour sa version 100 % électrique.

Le futur X1 reposera sur une version évoluée de la plateforme UKL2, baptisée "FAAR". Elle permettra notamment aux crossovers de continuer à proposer du thermique tout en conservant l'hybride rechargeable, déjà présente au catalogue, mais en intégrant enfin l'électrique avec la version iX1, qui rejoindra l'iX3. Un futur concurrent sérieux au Volvo XC40 mais aussi au Ford Mustang Mach-E ou encore au Tesla Model Y.

Le nouveau X1 thermique restera une transmission avant, tout comme le Mini Countryman. Alors que le groupe Volkswagen a décidé de mettre le paquet sur le SUV sportif (VW Tiguan R, Audi RS Q3), BMW pourrait bien se décider à sortir un X1M ou 35i. Des photos circulant ces derniers mois sur la Toile montraient en effet des prototypes camouflés dotés de quatre sorties d'échappement. BMW a enfin osé le X3 M, alors, pourquoi pas.