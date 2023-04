Scoop — Dacia Duster 3 : à nouveau sur la route

C’est dans le sud de l’Europe que le futur Dacia Duster 3 poursuit ses essais sous un épais camouflage. Ce modèle va être commercialisé en 2024 et il devrait obtenir le même succès commercial que les générations qui l’ont précédé. S’il est bien camouflé, de SUV affiche certains détails (projecteurs, feux, becquet de toit…) qui indiquent que le Duster 3 s’inspirera du style du concept-car Bigster. Rappelons que le concept-car Dacia Bigster préfigure le grand frère du futur Duster, un modèle qui arrivera en 2025 et pourra transporter 7 personnes, le Duster se contentant lui d’être un modèle à 5 places.

Nouveau style, moins rond et plus costaud que l’actuel Duster avec des ailes avant et arrière plus marquées, la nouvelle génération du SUV de Dacia ne devrait pas passer inaperçu. D’autant plus qu’il va voir son gabarit augmenter et qu'il va s’équiper de nouvelles motorisations pour passer la future norme Euro 7. Ainsi il sera le premier modèle Dacia à recevoir sous son capot le nouveau moteur trois cylindres 1.2 Turbo inauguré par le Renault Austral. Il y aura aussi de l’hybride avec la motorisation 1.6 + électrique qui se trouve dès aujourd’hui sur le Dacia Jogger. Et puis on trouvera toujours une motorisation bicarburation (essence + GPL), en revanche il n'y aura plus de diesel.

Le Dacia Duster 3 devrait progresser sur bien des points avec en particulier le comportement routier, grâce à la plateforme CMF-B qu’utilisent les Sandero et Jogger. Il devrait y avoir également du changement dans l’habitacle avec de nouveaux matériaux, une présentation plus moderne, une offre d’équipement en hausse. On en saura plus vers la fin de l’année au moment de la présentation de ce modèle qui sera commercialisé l’an prochain.