Scoop - Fiat Ducato : passage à l’atelier lifting

Les utilitaires ont aussi droit à des restylages et le Fiat Ducato s’apprête à passer par la case lifting. Un prototype de cet utilitaire vient d’être photographié par les chasseurs de scoop. Le restylage se concentre plus particulièrement sur la partie avant et l’intérieur du véhicule.

Bien camouflé à l’avant, le Fiat Ducato laisse entrevoir la présence d’un nouveau bouclier avant avec un nouveau capteur dans la partie inférieure du pare-chocs. Ce modèle restylé a également droit à de nouveaux rétroviseurs extérieurs. Dans l'habitacle de ce modèle, on découvre une nouvelle instrumentation numérique et d’un nouveau sélecteur de vitesses pour la boîte automatique.

Ce grand modèle qui peut accueillir, en version tôlée, jusqu’à 17 m3 de marchandises est disponible avec des blocs diesels H3 Power de 120, 140 et 180 ch et aussi en version électrique (E-Ducato) mais le modèle photographié, selon le photographe, semble disposer d’une motorisation hybride. Nous en saurons plus sur ce modèle dans le courant de l’année 2024 lorsque sera présentée cette version restylée du Fiat Ducato.