Scoop - Ford Pro Electric Supervan : pas que pour la frime

Présenté à Goodwood en Angleterre pour le traditionnel Festival of speed, le Ford Pro Electric Supervan a fait forte impression. Il faut dire que cet utilitaire de course affiche un design particulier inspiré du Ford E-Transit Custom, récemment dévoilé. Mais sous la carrosserie se cache une motorisation électrique composée de quatre électromoteurs, d’une batterie de 50 kWh et d’un système de contrôle chargé de gérer les 2 000 ch du bolide ! Celui-ci peut passer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes !

À Goodwood, le Ford Pro Electric Supervan a participé à la course de côte avec au volant le spécialiste des véhicules électriques surpuissants, le pilote français Romain Dumas. Ce dernier qui a déjà réalisé des prouesses au volant du proto électrique Volkswagen ID.R (recordman de la course de côte de Pikes Peak aux USA) n’a sans doute pas été impressionné par la puissance du Ford Pro Electric Supervan. C’est lui aussi qui a essayé hier matin 13 septembre, le Ford Pro Electric Supervan au Nürburgring (il y fait d’ailleurs allusion sur sa page Facebook).

Arrivé au circuit du Nürburgring par la route (car il immatriculé), le Ford Pro Electric Supervan a profité d’une piste sèche pour afin de réaliser des tests. Mais bien rapidement, la pluie a obligé son conducteur à arrêter ses essais à haute vitesse. Il se pourrait bien que Ford cherche à réaliser un record du tour avec ce modèle quand les conditions climatiques seront meilleures.

Ce n’est pas le premier Ford Transit Supervan puisque Ford a construit trois véhicules de ce type avant le Ford Pro Electric Supervan. Le premier Supervan en 1971 était motorisé par un bloc de Ford GT 40, le Supervan 2 en 1984 utilisait pour sa part un V8 Cosworth provenant du proto d’endurance Ford C100, tandis que le troisième Supervan 3 de 1994 était le Supervan 2 reconstruit avec comme moteur un V8 Cosworth de Formule 1.