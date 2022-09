Scoop - Hyundai Ioniq 5 N : une Ioniq sportive en préparation

Petite séance de gymnastique pour la Hyundai Ioniq 5 N sur la piste du Nürburgring. Le « N » est le label hautes performances de la marque coréenne, cette lettre a été choisie en référence à Nanyang, le lieu où se trouve le centre mondial de R & D de Hyundai. De plus, le centre d’essais de Hyundai se trouve au Nürbrurgring, quoi de plus magique que la lettre N pour baptiser ces autos sportives.

La première à prendre cette dénomination a été la Hyundai i30 N, ensuite la Hyundai i20 N, deux autos qui disposent de moteurs thermiques, ce qui n’est pas le cas de la Hyundai Ioniq 5 N puisqu'elle est propulsée par des électromoteurs. En effet, cette Ioniq 5 devrait afficher une puissance de plus de 600 ch grâce à un électromoteur entraînant les roues avant et un autre les roues arrière.

Afin de mieux différencier cette Ioniq 5 N d’une Ioniq 5 « normale », l’auto bénéficiera d’un kit carrosserie spécifique comprenant un diffuseur à l’arrière, un becquet à l’extrémité du pavillon, un bouclier aux larges entrées d’air. À bord, on aura droit à des sièges baquets, une sellerie spécifique, un pédalier en aluminium… S’il est difficile de se faire une opinion sur l’allure générale du modèle, avec les prototypes très camouflés qui négocient les courbes du Nürburgring, on voit que la vitesse de passage en virage et élevée pour cette auto qui devrait faire plus de deux tonnes sur la balance (le poids d’une Hyundai Ioniq 5 de 308 ch les dépassant déjà).