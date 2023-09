Scoop - Hyundai Ioniq 5 : un lifting de prévu

Le Hyundai Ioniq 5 est un gros crossover électrique qui est arrivé en 2021. En 2022, Hyundai a offert aux motorisations intermédiaires et haut de gamme une nouvelle batterie de plus forte capacité (77,4 kWh au lieu de 73 kWh) et il y a quelques semaines, c’est la version sportive Hyundai Ioniq 5 N qui est apparue avec deux moteurs d’une puissance totale de 650 ch. Mais Hyundai n’en a pas fini avec ce modèle électrique pour lequel il prépare un restylage qui devrait arriver en fin d’année.

Ce sont des prototypes de cette version restylée du Hyundai Ioniq 5 qui circulent sur route ouverte sous d’épais camouflages. Malgré les bâches qui les recouvrent, nos chasseurs de scoop ont réussi à découvrir certaines modifications qui seront apportées lors du restylage. Ainsi les capteurs de stationnement vont être déplacés, tandis que les boucliers avant et arrière vont afficher un tout nouveau design. L’intérieur du véhicule devrait être également mis à jour puisqu’en regardant à travers des vitres latérales, on constate qu’un imposant camouflage recouvre le tableau de bord.

Le Hyundai Ioniq 5 est disponible pour le moment en plusieurs versions, une de 170 ch avec une batterie de 58 kWh (disponible sur stock uniquement), une autre de 229 ch avec une batterie 77,4 kWh. Cette batterie de 77,4 kWh équipe également la version à deux moteurs de 325 ch, tandis que la Ioniq 5 N la plus sportive (qui sera commercialisée en fin d’année), embarque une batterie de 84 kWh et deux moteurs d’une puissance cumulée de 650 ch.