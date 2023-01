Scoop – Mercedes CLA électrique : elle inaugure la plateforme MMA

Elle s’avance toute masquée au Winter Test Center basé en Scandinavie. Elle, c’est la future Mercedes CLA électrique dont on ne connaît pas encore le nom définitif. Cette berline à coffre de 4,70 mètres de long va inaugurer la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), une base technique qui servira chez Mercedes pour les modèles d’entrée de gamme et qui recevra en priorité des modules électriques, mais pas seulement, puisqu’elle pourra également accueillir des moteurs à combustion interne.

C’est le concept-car Vision EQXX qui a mis pour la première fois en valeur la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Une base technique qui accueille sur le concept-car d'un bloc-batteries de 900 volts doté d’une capacité de 100 kWh dans un encombrement réduit et avec un poids contenu. Si le concept-car Mercedes Vision EQXX avait pour limiter le plus possible son poids, des roues en magnésium, des disques de frein en alliage d’aluminium, des portes en carbone, il est à peu près sûr que la future CLA électrique n’en sera pas pourvue. Tout cela permettait à ce prototype d’atteindre voire dépasser les 1 000 km d’autonomie, la CLA électrique pourrait se contenter d’atteindre les 700 km, ce qui serait une belle performance.

Si le concept-car EQXX affichait une allure très aérodynamique, la future CLA électrique sera plus proche de la Mercedes CLA thermique actuelle, même si elle n’affichera pas une allure de coupé quatre portes, mais une allure de berline à coffre. À bord, on devrait retrouver une architecture de tableau de bord proche de celle de la Mercedes Classe A avec un système multimédia modernisé et un volant inédit à commandes tactiles. Cette auto arrivera sur le marché en 2024.