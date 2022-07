Scoop - Mercedes GLS : lifting programmé pour le SUV luxueux de l’étoile

Version longue du Mercedes GLE qui sera restylé cette année, le Mercedes GLS peut dans son habitacle accueillir sept personnes sans que ceux-ci se sentent à l’étroit. Il faut dire que ce modèle mesure 5,21 m de long et dispose d’un intérieur très confortable et très haut de gamme. Afin de passer la deuxième partie de sa carrière, ce modèle luxueux va bénéficier d’un restylage.

Comme on peut le voir sur les photos, ce modèle est camouflé à l’avant et à l’arrière. Ce camouflage sert à cacher les détails d’une nouvelle calandre et les prises d’air du bouclier qui vont être remaniées. Ce restylage concernera le GLS ainsi que sa version encore plus luxueuse Maybach. À l’arrière les feux de ce modèle devraient être légèrement remaniés, le lifting de ce modèle devant être assez discret. Dans l’habitacle, il y aura quelques changements avec l’apparition d’un nouveau volant, celui de la Classe S. Mercedes fera également un effort en ce qui concerne le grand écran d’infodivertissemnt avec l’apparition de nouveaux graphismes. De nouveaux graphismes qui animeront également l’écran d’instrumentation faisant face au conducteur

Sous le capot peu ou prou de changement, les motorisations actuelles devraient être reconduites, car il n’est pas sûr que la motorisation hybride rechargeable (580 e) de la Classe S arrive dans le compartiment moteur du GLS. Ainsi, sous le capot on devrait retrouver le diesel six cylindres 3.0 (400 d) de 330 ch, le bloc essence V8 4.0 (580) de 489 ch avec un boost de 22 ch en électrique, l’autre V8 4.0 (600) de 556 ch + 22 ch du GLS Maybach et la version 63 AMG forte d’un V8 affichant la belle puissance de 612 ch + 22 ch en électrique. Le Mercedes GLS devrait être en concession à la fin de l’année ou au tout début de l’an prochain.