Scoop – Nissan Ariya : la version Nismo s'entraîne

C’est sur le circuit du Nürburgring que Nissan teste la version sportive de son Nissan Ariya qui recevra le badge Nismo. Nissan Motorsports, la division haute performance du constructeur japonais est en effet chargée de donner des ailes aux véhicules électriques comme le Nissan Ariya.

On se rend compte assez rapidement des modifications opérées par Nismo sur le Nissan Ariya. Ainsi on note l’apparition d’une lame à l’avant en bas de bouclier et d’un petit aileron placé à la base de la lunette arrière sur le hayon. D’autres changements sont visibles à l’avant comme le déplacement des capteurs de stationnement ou la prise d’air du bouclier qui a subi des modifications.

Si l’on ne connaît pas pour le moment le niveau de puissance du prototype qui roule sur le circuit allemand, le modèle dispose de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu), ainsi que le confirme la présence du monogramme e-4orce sur son hayon. L’actuel modèle pouvant afficher en haut de gamme 394 ch et 600 Nm de couple, on imagine bien que la version Nismo dépasse ces deux valeurs. Le Nissan Ariya Nismo devrait également afficher de meilleures performances que le Nissan Ariya e-4orce 87 kWh Evolve+ qui est actuellement l’Ariya le plus puissant vendu en France et qui passe déjà de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes.