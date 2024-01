Scoop – Opel Grandland : derniers tests

L’année 2023 a été une bonne année pour Opel, puisque la marque à l’éclair a augmenté dans de fortes proportions (+ 19,7 %) ses ventes sur le marché français. Mais c’est aussi le cas en Europe et hors d’Europe avec en particulier la petite Opel Corsa qui se classe à la quinzième place dans notre pays et en quatrième position en Allemagne derrière les Volkswagen Golf, T-Roc et Tiguan. Le nouveau Volkswagen Tiguan justement, c’est celui que compte concurrencer le nouvel Opel Grandland qui sera commercialisé avant la fin de l’année.

Afin de devenir incontournable sur le segment des SUV compacts, Opel va transformer totalement son Opel Grandlland. Basé sur le nouveau Peugeot 3008, le nouvel Opel Grandland va reprendre comme son cousin technique la nouvelle plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Tout comme lui, il bénéficiera d’une offre 100 % électrique. Celle-ci pourrait ne pas être aussi fournie que celle du modèle français, l’Opel Grandland Electric pourrait se contenter de deux motorisations électriques, celles de 210 ch (batterie de 73 kWh, 525 km d’autonomie) et de 230 ch (98 kWh et 700 km d’autonomie) et laisser de côté la version quatre roues motrices de 320 ch à deux électromoteurs et batterie de 73 kWh pour 525 km d’autonomie.

Pour le reste des motorisations, l’offre Grandland devrait être similaire à celle du 3008 avec le bloc micro-hybride 48V de 136 ch et une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Par rapport à l’actuel Grandland, le nouveau modèle devrait prendre quelques centimètres de plus en longueur se doter d’un nouveau style proche de celui des dernières productions de l’Éclair avec une calandre « Vizor » mieux intégrée. Opel devrait également faire un effort du côté de l’équipement, mais aussi des aspects pratiques avec un maximum d’espaces de rangement dans l’habitacle.