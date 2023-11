Scoop – Opel Grandland : un grand SUV électrique pour l’Éclair

Bien avant que la production ne démarre, sous un beau camouflage l’Opel Grandland engrange les kilomètres afin d’être totalement au point. Le nouvel Opel Grandland utilisera la plateforme Stellantis STLA Medium et ce modèle sera disponible avec des motorisations électrifiées et une motorisation 100 % électrique. C’est équipé de celle-ci que le prototype Opel se déplace sur les routes d’Allemagne.

Si le camouflage est imposant, on distingue par quelques interstices les projecteurs définitifs ainsi que les feux arrière qui seront montés sur les modèles de production. On distingue aussi le profil particulier de ce modèle qui affichera une ligne de toit fuyante vers l’arrière lui donnant un beau profil dynamique.

L’Opel Grandland sera produit en Allemagne dans l’usine d’Eisenach (comme l’actuel Grandland), pour cela Opel a investi 130 millions d’euros afin de moderniser la chaîne de production. Pour le Grandland Electric, Opel utilisera les motorisations électriques du Peugeot e-3008. C’est pourquoi le Grandland devrait utiliser le moteur de 210 ch (batterie de 73 kWh et 525 km d’autonomie) et celui 230 ch à grande autonomie (700 km) grâce à une batterie de 98 kWh. Si ces deux versions sont à deux roues motrices, une version quatre roues motrices de 320 ch et 525 km d’autonomie sera aussi disponible.