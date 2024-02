Scoop – Peugeot E-5008 : sortie hivernale

De la neige au menu du nouveau Peugeot E-5008 qui se promène sur les routes glissantes au nord de la planète. Reprenant la plateforme STLA-Medium du groupe Stellantis que le nouveau Peugeot 3008 utilise également, le Peugeot 5008 devrait se servir des mêmes motorisations électriques que son petit frère E-3008. Mais attention, il n’y aura pas de version quatre roues motrices (320 ch) pour ce modèle familial à sept places, la présence de deux sièges escamotables dans le plancher empêchant l’implantation d'un moteur électrique sur les roues arrière. On se contentera donc de la version d’entrée de gamme de 210 ch et batterie de 73 kWh (autonomie de 527 km) et celle de 230 ch, dont la batterie de 98 kWh autoriserait 700 km d’autonomie.

Qu’en est-il de l’autonomie par grand froid ? C’est sans doute ce que tentent de savoir les essayeurs du Peugeot E-5008 dans les conditions climatiques extrêmes que propose la Scandinavie en hiver. Pour le moment, nos chasseurs de scoop n’ont pas aperçu les versions thermiques de ce modèle. Il devrait comme le Peugeot 3008 en proposer deux. La première sera équipée du bloc 1.2 PureTech micro-hybride 48 V de 136 ch, la seconde sera dotée d’un système hybride rechargeable de troisième génération affichant 195 ch. Rappelons que cette nouvelle version hybride rechargeable est constituée d’un bloc essence 1.6 PureTech associé à une boîte Punch Powertrain à sept rapports, une batterie de 21 kWh permettant une autonomie électrique de 80 km.

En ce qui concerne la taille de ce nouveau Peugeot E-5008, elle devrait progresser dans les mêmes proportions que celle du Peugeot 3008 qui est passé de 4,45 m à 4,54 m de long. Le Peugeot 5008 devrait atteindre les 4,73 m de longueur. Est-ce que pour autant il y aura plus d’espace à l’intérieur ? Rien n’est moins sûr, si l’empattement progresse aussi de 6 cm (2,90 m) comme pour le Peugeot 3008, l’habitabilité, qui est déjà excellente sur ce modèle, ne devrait pas varier profondément. Pour ce qui est des aspects pratiques, ils devraient être identiques au modèle actuel avec trois sièges individuels au centre capables de coulisser sur 15 cm ainsi que des sièges escamotables dans le plancher en troisième rangée. Ils sont capables d’accueillir des adultes (à condition qu’ils ne mesurent pas plus de 1,75 m). Le Peugeot 5008 devrait afficher toujours des caractéristiques de monospace même si son allure extérieure le classe parmi les SUV familiaux.