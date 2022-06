Scoop - Porsche GT3 RS (type 992) : voiture de course pour la route !

Véritable bête de course que cette Porsche 911 GT3 RS qui mène tambour battant ses derniers essais sur le circuit du Nürburgring. Aileron imposant, spoiler de belle dimension à l’avant, ailes bodybuildées, tout est fait pour la performance. C’est en particulier son aileron arrière qui est l’élément le plus significatif de cette nouvelle Porsche GT3 RS. Il est mobile et son ouverture est modifiée en fonction de ce que fait le conducteur. Ouvert lorsqu’il accélère comme un DRS de Formule 1 afin d’améliorer la vitesse, fermé au moment du freinage pour avoir le plus d’appui possible, fermé aussi dans les passages en courbe.

Si la marque Porsche travaille activement sur ses futures voitures électriques en développant avec Audi une plateforme PPE (Premium Platform Electric) dédiée à ces véhicules, pas question de 100 % électrique pour la Porsche 911 et ses déclinaisons dans un premier temps. Cette icône pourrait passer par un épisode hybride (un proto avec ce type de motorisation a été surpris lors d’essais sur le Nürburgring) avant d’être 100 % électrique, mais ce tout électrique n’arrivera sans doute pas avant 2030. C’est pourquoi le moteur de la GT3 RS (type 992) que vous contemplez, carbure à l’essence et c’est toujours un flat six atmosphérique. Cette nouvelle génération de GT3 RS a vraisemblablement vu son moteur subir quelques évolutions afin qu’il dépasse les 520 ch de l’ancienne Porsche GT3 RS (991) à moteur 4 litres. On parle même d’un réalésage à 4,2 litres afin de permettre au bloc-moteur de développer jusqu’à 580 ch.

Comme on peut le voir sur les photos, Porsche ne lésine pas sur les moyens pour alimenter en air le plus possible le moteur avec des prises d’air dans les ailes arrière et au-dessus du capot moteur et aussi pour gérer au mieux la déportance de son bolide afin qu’il reste rivé au sol à n’importe quelle vitesse. On découvre de grandes dérives de part et d’autre de l’auto afin d’améliorer la tenue de cap, de grandes ouïes de débourrage au-dessus des roues afin de réduire la surpression produite par la rotation des roues et augmenter ainsi la déportance sur l’essieu avant, des entrées d’air sur le capot afin d’améliorer la ventilation du système de freinage sans perturber l’aérodynamisme. Et bien sûr on trouvea aussi les spoiler, aileron, becquet qui sont là pour maintenir au sol cette auto qui dépassera allégrement les 300 km/h.

Comme la précédente génération, le châssis adoptera des réglages agressifs des trains roulants, un système d’amortissement actif, un blocage de différentiel arrière à régulation électronique entièrement variable, des freins à disque composites, des pneus sport spéciaux, etc. Il y aura de tout pour prendre du plaisir à son volant sur la route et encore mieux sur un circuit. Il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir la nouvelle Porsche 911 GT3 RS, cette voiture pourrait être dévoilée cet automne.