Scoop : Toyota Grand Highlander : pas pour nous ?

Le Toyota Highlander est un SUV familial qui peut transporter jusqu’à sept personnes. Cependant la troisième rangée ne convient pas à des personnes de plus de 1,60 m qui se sentiront trop à l’étroit. C’est pour remédier à ce désagrément que Toyota veut lancer en 2023 sur le marché nord-américain, un modèle plus long (l’actuel Highlander mesure déjà 4,97 m) qui devrait prendre la dénomination Toyota Grand Highlander. Des prototypes de ce modèle ont été surpris aux États-Unis, plus précisément au Michigan Tech Center de Toyota.

Les photos prises derrière les grilles du Michigan Tech Center de Toyota aux États-Unis nous permettent de découvrir un véhicule bâché. Malgré ce camouflage on se rend tout de rapidement du gabarit imposant de l’auto. On remarque également le traitement différent des sorties d’échappement à l’arrière (de chaque côté au lieu d’une double sortie à droite) par rapport à l’actuel Highlander nord-américain équipé d’un moteur thermique, sur le Toyota Highlander équipé d’une motorisation hybride (seul modèle vendu en Europe et qui existe aussi aux USA), la sortie d’échappement est cachée par le bouclier.

Ce Toyota Grand Highlander existera aussi dans la gamme du constructeur Lexus et prendra la dénomination Lexus TX. Mais attention, ce Toyota Grand Highlander (comme le Lexus TX) pourrait ne pas apparaître en Europe, du fait d’un malus "écologique" et d’un malus "poids" conséquent (pour tous les véhicules au-dessus de 1 800 kg). Malgré une motorisation hybride de 248 ch qui se montre relativement sobre à l’usage, pour le Toyota Highlander l’addition des deux malus augmente la facture de 5 151 €. Ce qui veut dire que compte tenu de son gabarit plus important (il dépassera allégrement les 5 mètres de long) le Grand Highlander devrait être encore plus pénalisé, ce qui le condamnerait à rester de l’autre côté de l’Atlantique.