Se déplacer en ville, c'est la guerre

Se déplacer en ville par n’importe quel moyen (marche, vélo, trottinette, scooter, voiture, etc.) serait équivalent à grimper sur un ring de MMA. L’assureur éponyme a mené une étude d’observation, pendant 60 heures, sur le comportement des usagers dans 6 grandes villes, au niveau de carrefours très fréquentés, à Lille, Nantes, Lyon, Montpellier, Toulouse et Paris. Les observations ont été réalisées pendant les heures suivantes : de 8h à 10h, de 12h à 14h, et de 16h à 18h.

Les résultats sont inquiétants selon l’assureur avec en moyenne 38 écarts au code de la route constatés par heure (passage au feu rouge, refus de priorité, dépassement dangereux…) dont 1 % des cas ont entraîné un accident ou un presqu’accident (accident matériel, freinage brusque, choc évité de justesse…). Sur les 60 heures d’observation, l’étude a constaté 2 298 écarts au code de la route de tous les usagers. Près de 7 écarts sur 10 concernent des usagers qui ne s’arrêtent pas au feu rouge ou traversent alors que les feux d’autres usagers sont encore au vert.

Comportements à risque : les cyclistes en tête

Côté usagers, les cyclistes sont les premiers concernés par ces comportements à risque (45 %), suivis des piétons (34 %) et des utilisateurs de trottinettes (12 %). Les écarts sont plus fréquents le matin pour les cyclistes (51 % entre 8h et 10h), et en fin d’après-midi pour les piétons (41 % entre 16h et 18h). Autre donnée intéressante, dans 66 % des cas, ces écarts ont été commis par des hommes.

Cette étude démontre ainsi que les comportements à risque de tous les usagers de la route ont pour conséquence une dangerosité avérée expliquant la hausse des accidents corporels et mortels des usagers vulnérables en ville (en 2022, + 58 tués à vélo, + 11 en EDPM et + 5 piétons).2

« Ces observations démontrent concrètement que les comportements à risque des usagers sont en cause dans la hausse des accidents corporels et mortels des usagers vulnérables en ville. En effet, plus le nombre de comportements à risque est important, plus la probabilité d’avoir un accident grave est élevée », explique MMA dans un communiqué.