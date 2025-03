Revenir d'un roadtrip avec de superbes images par drone sans compétence particulière, c'est la promesse de BYD qui équipe ses modèles d'un système autonome capable de filmer depuis les airs. Une innovation que le constructeur chinois facture en Chine un peu moins de 2000 euros en partenariat avec le géant du domaine DJI.

La firme asiatique prend régulièrement un malin plaisir à dévoiler des avancées étonnantes. La manœuvre fait immédiatement penser à la supercar U9 capable de sauter sur six mètres grâce à ses suspensions. Ici, seul l'appareil à hélice s'élève pour rapporter des plans réussis du dernier voyage.

Une plateforme de décollage intégrée dans le toit

Se filmer en voiture par drone implique généralement de prendre l'appareil et ses batteries dans un sac, se positionner au bord de la route, glisser quelqu'un au volant, et tenter de suivre le véhicule pour le cadrer manuellement ou via le tracking. Une fois les images terminées, le conducteur doit revenir au point de décollage pour refaire monter à bord l'opérateur.

Avec le système imaginé par Byd, tout cela est de l'histoire ancienne : le drone se voit directement logé dans le toit. Une simple activation depuis l'auto permet d'ouvrir la trappe de la plateforme, de lui faire prendre les airs et de filmer en totale autonomie.

30 minutes pour une charge complète

Le conducteur n'a pas grand-chose à faire pour ramener des images spectaculaires par drone. L'appareil le suit automatiquement en mettant en valeur le décor dans lequel la voiture évolue. Cerise sur le gâteau, le drone revient sans intervention humaine sur sa plateforme. Seules 30 minutes suffisent pour remplir ses batteries pour un nouveau décollage.