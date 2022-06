Attention, métier à risques : quatre agents des routes ont perdu la vie depuis le début de l’année dans des zones de chantier ou d’intervention, alors même que « seulement » 6 avaient été tués entre 2014 et 2021 (mais 235 avaient été blessés)

En cause généralement, un défaut d’attention de la part des conducteurs toujours plus soumis à la tentation que représentent les smartphones et autres écrans connectés disponibles à bord des voitures.

Alors que 9 000 agents sont employés sur les réseaux routiers et autoroutiers de France, assurant quelques 9 000 interventions annuelles, les pouvoirs publics lancent une grande campagne qui courra du 15 juin au 30 juillet, avec ce slogan : « A vous aussi d’écarter le danger ».

A cette occasion, les autorités rappellent quelques règles de bon sens parmi lesquelles : ne pas se laisser distraire par son téléphone, faire des pauses régulières, ralentir – et si possible changer de voie - à l’approche d’une zone d’intervention, etc.

Au programme, un spot radio, une campagne digitale diffusée en grande partie sur les réseaux sociaux, ainsi que des publications dans la presse régionale.

Mais c'est bien le film, tourné façon "caméra l'épaule", qui donne la meilleure idée des risques encourus par ces hommes et ces femmes. Et même s'il s'agit bien sûr de scènes reconstituées, vous devriez mieux tenir vos distances sur les zones d'intervention après l'avoir visionné.

Sécurité des agents des routes: la vidéo-choc

Cette campagne rappelle celles que mènent régulièrement les sociétés d’autoroutes, qui militent ardemment pour un meilleur respect du fameux « corridor de sécurité ». En moyenne, un fourgon est percuté tous les trois jours le long du réseau autoroutier hexagonal.