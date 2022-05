De nouveaux panneaux font leur apparition sur les autoroutes

Depuis septembre 2018, le corridor de sécurité est inscrit dans le Code de la route. Sur les voies rapides, la règle impose de se déporter sur la gauche lorsqu'un véhicule est arrêté sur la voie de droite ou la bande d'arrêt d'urgence.

À l'approche de ce véhicule, qui utilise ses feux de détresse ou des feux spéciaux pour les engins d'intervention, il faut ralentir puis s'éloigner en changeant de voie. Si cela est possible, il faut même laisser une voie libre entre son véhicule et l'obstacle. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.

Voilà qui est du bon sens ! Mais il a donc fallu légiférer, à la demande notamment des sociétés d'autoroutes confrontées régulièrement à des accidents avec leur engin de patrouille. Le non-respect de ce corridor peut mener à une amende de 4e classe, soit 135 €.

Si le décret qui a défini le principe du corridor a plus de 3 ans, la règle n'est pas encore bien connue et respectée. Dans son baromètre 2021 de la conduite responsable, Vinci Autoroutes nous apprenait que 69 % des conducteurs admettent ne pas respecter le corridor de sécurité et 28 % reconnaissent ne pas connaître cette règle.

Pour mieux faire la connaître, de nouveaux panneaux font leur apparition. La signalisation comprend trois panneaux espacés de 300 mètres. Ceux-ci détaillent les trois étapes nécessaires au bon respect du corridor de sécurité : Je ralentis, Je m’éloigne, Je change de voie si possible. Vous les découvrirez peut-être lors des prochains week-ends prolongés.