Sécurité routière : première hausse de la mortalité depuis le début de la crise sanitaire

En octobre 2021, 294 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. C'est un résultat en très forte hausse par rapport à octobre 2020 : + 45 % ! Toutefois, il y a un an, il y avait les prémices du second confinement, avec le retour de restrictions de circulation dans certains départements.

Mais le nombre de morts est aussi en progression par rapport à octobre 2019, de l'ordre de 14 %. Et c'est donc la première fois que la mortalité est vraiment orientée à la hausse depuis le début de la crise sanitaire. C'était assez prévisible, cela faisait plusieurs mois que l'on sentait une augmentation de la mortalité au fur et à mesure que la circulation retrouvait un niveau normal. Selon le Cerema, les déplacements du mois d’octobre 2021 ont été plus importants que ceux d’octobre 2020 de l'ordre de 5 %.

Si la mortalité des automobilistes est stable, la Sécurité Routière pointe une envolée du nombre de piétons tués. 53 ont perdu la vie sur les routes le mois dernier, soit 22 de plus qu'en 2019 ! S'ils sont particulièrement exposés en cas de choc, une étude a récemment montré qu'un tiers des bipèdes a des comportements dangereux. Forte hausse aussi pour les cyclistes, avec 27 tués cette année, contre 16 en 2019. Une évolution qui s'explique en partie par le nombre plus élevé de cyclistes depuis le premier confinement.

Autre donnée inquiétante : le nombre d'accidents est également en forte hausse. 5 717 accidents corporels ont été enregistrés par les forces de l'ordre, soit 28 % de plus qu'en octobre 2020 et 11 % de plus qu'en octobre 2019.