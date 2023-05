Sécurité routière : une semaine d'actions du 22 au 26 mai

Les Journées de la Sécurité Routière auTravail sont désormais un rendez-vous bien noté à l'agenda des entreprises françaises, qu'elles soient grands groupes, PME ou start-ups, administrations ou collectivités territoriales.

Chaque année au printemps, sous l'égide de la Délégation à la Sécurité Routière, cet événement pédagogique invite les employeurs et leurs collaborateurs à prendre le temps de la discussion autour des dangers de la route. Et pour cause, en 2021 encore, 454 personnes ont été tuées lors d'un déplacement lié au travail, dont les deux tiers à l'occasion d'un trajet domicile-travail.

Mobiliser jusqu'aux sets de table

Pour cette 7e édition nationale, qui se déroule du 22 au 26 mai, la démarche de sensibilisation reste libre. Chaque entreprise va ainsi pouvoir mettre en place, au cours de la semaine prochaine, des animations de son choix au rythme qu'elle souhaite.

Cela pourra prendre la forme de conférences, d'ateliers de mise en situation ou encore la forme de quizz portant sur la révision du code de la route. La mobilisation pourra également se traduire par de l'affichage ciblé alertant des risques routiers majeurs. De l'affichage à la fois numérique, sur les serveurs internes de l'entreprise, mais également dans les couloirs, les open-spaces de travail et jusqu'à la cantine même où, à l'heure du déjeuner, des messages de prévention pourront habiller les sets de table.

Prévention par l'humour, avec Fred Testot

Les JSRT 2023, en outre, comme en juin 2022, seront illustrées par la websérie humoristique "On vient vous voir..." réalisée par le comédien et réalisateur Fred Testot. Ce format court permet de promouvoir de façon décalée et efficace 7 engagements "pour une route plus sûre". Les voici en détail : limiter aux cas d'urgence les conversations téléphoniques au volant, prescrire la sobriété sur la route, exiger le port de la ceinture de sécurité, ne pas dépasser les limitations de vitesse, intégrer des temps de repos dans le calcul des trajets, favoriser la formation à la sécurité routière et encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s'équiper.

Ces engagements sont les fondements d'une charte élaborée en 2016 par un collectif d'employeurs particulièrement investi sur les problématiques de sécurité routière au travail. Ils étaient une vingtaine de dirigeants signataires à l'origine. Ils sont aujourd'hui plus de 2650 à s'engager pour ces valeurs de prévention, tout au long de l'année, au service de quelque 4,4 millions de collaborateurs.