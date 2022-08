Série d'été - Comment va…BMW ?

Vous êtes sans doute au courant. Chez BMW on mise sur l’électrique. Comme les autres constructeurs diriez-vous. Oui, mais avec un objectif bien particulier. Celui de contester la supériorité de Tesla jusque sur le marché américain.

Comme l’ensemble des mastodontes du secteur, les ventes européennes de la marque munichoise au premier semestre 2022 connaissent un sérieux repli, à hauteur de 13,6 % (253 475 unités écoulées contre 293 451 en 2021). Qu’importe la course aux volumes n’a jamais été une volonté maison, encore moins dans cette période de restrictions des approvisionnements de semi-conducteur et dans un contexte international difficile. Étant impossible tenir les cadences de production, autant favoriser les ventes les plus rentables. Le constructeur bavarois (1 016 541 unités vendues soit -13,7 %) demeure la référence mondiale de l'univers premium sur les six premiers mois de l'année. Et surtout, le champion de la rentabilité.

Sur les trois premiers mois de l’année 2022, BMW voit son chiffre d’affaires progresser de 16,3 % (31,142 milliards d’euros, contre 26,778 milliards d’euros au T1-2021). Mieux son bénéfice avant impôts (EBT) augmente de… 256 %, passant de 12,227 milliards d’euros, à comparer aux 3, 757 milliards d’euros un an auparavant.

En ce qui concerne la marge EBT, elle a augmenté pour s’afficher à 39,3 % au T1-2022, contre 14,0 % un an plus tôt, à la même époque. Sur l’ensemble du premier trimestre 2022, le constructeur automobile a engrangé un bénéfice net de 10,185 milliards d’euros, contre 2,833 milliards d’euros au T1-2021. La marge d'exploitation de l'activité automobile, a même atteint les 13,2 %. À quasi-égalité avec le champion toute catégorie en la matière… Tesla. Porté par les voitures luxueuses, et l’électrique BMW affiche de belles perspectives.

Au niveau des modèles les plus vendus de la marque, les séries 3 et 4 devancent les SUV X3 et X4 et les Séries 5 et 6. Mais c’est surtout sur le secteur de l’électrique que la croissance ne connaît pas de coupure. Dans un volume des ventes en baisse, la part des modèles électrifiés est en hausse de plus 110 % chez le constructeur allemand.

La BMW i40 illustre cette tendance avec déjà plus de 34 000 commandes enregistrées en Europe. Le début de l’offensive électrique.

D'ici la fin de l'année, le constructeur lancera la i7 et surtout le SUV iX. La nouvelle vitrine technologique électrique de BMW. Décliné en trois versions (iX xDrive40, iX xDrive50, et le sportif iX M60) le nouveau vaisseau amiral de la marque a pour but de rivaliser avec la Tesla Model X. Et même de la battre au niveau de l’autonomie. BMW teste actuellement pour son iX une nouvelle batterie capable de parcourir 1 000 km en une seule charge.

Fourni par la start-up américaine Our Next Energy (ONE) le prototype opérationnel sera prêt d'ici la fin de l'année.

BMW dispose de tous les atouts pour devenir la nouvelle marque référence de l’électrique premium.