Skoda Enyaq L&K (2023): le Tchèque joue les SUV électriques de luxe

Jusqu’à présent, le Skoda Enyaq et sa déclinaison Coupé n’offraient pas le niveau « Laurin & Klement », cette finition à la vocation haut de gamme proposée sur d’autres modèles de la gamme comme la berline Superb ou le SUV Kodiaq. C’est maintenant le cas avec ce nouveau niveau Laurin & Klement pour le cousin des Volkswagen ID.4/ID.5 et autres Audi Q4 e-tron/Sportback. Outre des détails extérieurs gris platine spécifiques à cette finition, l’engin s’équipe de série de la calandre éclairée « Crystal face », des optiques à éclairage matriciel ou encore de jantes au design différent (en 20 ou 21 pouces au choix).

A l’intérieur, l’Enyaq L&K (qui ne s’appelle d’ailleurs plus « Enyaq iV ») propose deux couleurs de cuir avec du beige en série et du noir en option. Les sièges avant sont ventilés et massants en plus d’être chauffants. Outre un équipement de pointe, l’auto inaugure une évolution du logiciel de l’interface de bord à l’ergonomie si décriée depuis quelques années sur tous les modèles du groupe Volkswagen qu’elle équipe. Les menus de l’écran tactile central seraient plus intuitifs et pratiques à utiliser.

Un nouveau groupe motopropulseur

Il y a aussi du nouveau sous le capot avec l’arrivée de la version « 85 », positionné entre le « 80 » et le niveau RS. Composé d’un seul moteur arrière en version de base, elle développe 285 chevaux et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Grâce à un logiciel de gestion de la batterie amélioré, il revendique aussi une autonomie maximale de 570 kilomètres (tombant à 550 km sur la version 85X à double moteur et transmission intégrale de même puissance). De quoi coiffer au poteau le Tesla Model Y Grande Autonomie et ses 565 km et atteindre un niveau record pour l’Enyaq. A noter qu’il sera possible à partir de 2024 de préchauffer les batteries pour la charge rapide, et que la courbe de recharge en courant continu a été optimisée pour gagner du temps. Pour l’instant, on ne connaît ni les prix ni de la finition Laurin & Klement, ni de la nouvelle version 85/85X.