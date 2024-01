Stocks de véhicules d’occasion : retour à la normale

Comme tous les mois, Autobiz vient de publier son baromètre des stocks de véhicule d’occasion. Celui-ci comptabilise le nombre de ces autos présentes chez les revendeurs français. Ce sont ainsi, précisément, 552 683 voitures qui sont présentes chez les professionnels.

Une donnée stable par rapport à décembre 2013, ce décompte ayant alors abouti à 553 498 véhicules, soit une baisse de 0,1 % en un mois. L’année qui vient de s’achever a toutefois marqué une forte progression du volume de ces stocks puisque, en janvier 2023, Autobiz avait compté seulement 500 281 autos.

Si cette augmentation de 10,5 % est déjà remarquable, c’est surtout le fait qu’elle corresponde à 3 mois de rotation de stock qui est un signe positif. En effet, cette donnée (il s’agit du ratio entre le nombre d’autos en stock et le nombre de transactions) est ainsi considérée comme étant "normale". Plus question, donc, de pénurie chez les pros, ce qui devrait continuer à avoir une incidence positive sur le niveau des prix. Rappelons que, au plus fort de la hausse des prix de l’occasion, en 2021, le nombre d’occasions de moins de 7 ans proposés à la vente chez les professionnels ne représentait que 2 mois et demi d’activité.

Autobiz confirme cette tendance à la baisse des prix en indiquant que les prix de vente affichés se situent désormais, en moyenne, à 450 € sous sa cote. Au cumul de l’année 2023, ils se trouvaient à 366 € sous cette même cote.