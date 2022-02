Subaru Forester : petit restylage et série spéciale X-Break

Dans la jungle des SUV compacts, on ne pense pas toujours au Subaru Forester. C'est pourtant un des pionniers de la catégorie. Il a été lancé en 1997. Pour célébrer son 25e anniversaire, il s'offre une mise à jour et une série spéciale X-Break.

La cinquième génération, apparue en 2018, adopte un nouveau visage. Au menu : des optiques à l'implantation plus verticale, une grille de calandre revue et un nouveau bouclier, avec des logements pour antibrouillards qui abandonnent le chrome.

L'X-Break reçoit des jantes de 18 pouces noires et des liserés orange sur les bas de caisse. On trouve aussi de l'orange sur les barres de toit. À l’intérieur, le volant et le levier de vitesses sont en cuir avec des surpiqûres orange. La sellerie tissu reçoit des liserés… orange évidemment !

Ce restylage est l'occasion d'améliorer l'arsenal d'aides à la conduite. Le Forester gagne l'aide à l'évitement d'urgence et le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie. L'alerte de franchissement de ligne reconnaît désormais un terre-plein central et un bord de route, tandis que le freinage d'urgence fonctionne mieux dans les intersections.

Le système de surveillance du conducteur, qui alerte en cas de fatigue ou de distraction, a été lui aussi amélioré. Il gagne une nouvelle fonction du contrôle gestuel : le conducteur peut faire varier la température de la clim d'un geste de la main.

Sous le capot, pas de changement : le Forester reste proposé avec un seul moteur hybride. Le 2.0 essence de 150 ch est couplé à un bloc électrique, capable de faire avancer seul l'auto sur de petites distances à petite allure (jusqu'à 1,6 km et 40 km/h). Le système SI-Drive, qui permet de personnaliser les réglages de l'accélérateur, gagne la fonction "e-Active Shift Control" en mode Sport, "pour une conduite plus agile et réactive". La transmission intégrale est bien sûr de série.

Le prix de ce Forester hybride X-Break est de 45 990 €, avec dans l'équipement : navigation sur écran tactile 8 pouces, volant chauffant, sièges avant électriques, toit ouvrant. Mais le malus est corsé : 9 550 €.