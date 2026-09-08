Sylvain Durif, candidat à l’élection présidentielle 2027, montre sa « BMW royale »

D’ici huit mois, la France aura un nouveau président de la République. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats à cette élection sont nombreux : David Lisnard, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Juan Branco, Bruno Retailleau, Karim Bouamrane, Francis Lalanne, Marine Le Pen, Anasse Kazib, Bernard Cazeneuve, Jérôme Guedj, Édouard Philippe, Delphine Batho, Gabriel Attal, Clara Egger, Nathalie Arthaud, Antoine Mikolajczak, François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, voilà quelques noms déjà connus à cette date.

Parmi cette liste, certains n’ont théoriquement aucune chance de parvenir à s’enregistrer réellement dans la course à la présidentielle, ne serait-ce que parce que notre système actuel prévoit une validation par un nombre d’élus suffisants pour faire le tri entre les candidatures sérieuses et celles totalement fantasques. Sans vouloir trop nous avancer, on peut supposer que le nom de Sylvain Pierre Durif se rangera plutôt dans la seconde catégorie.

Le Christ Cosmique roule en BMW Série 7 E38

Sylvain-Pierre Durif possède une petite célébrité sur internet. Il s’est d’abord fait connaître au début de la précédente décennie, lorsqu’il était interviewé par une télévision locale à Bugarach au sujet des événements supposés du 21 décembre 2012 : à cette époque, certains affirmaient que ce jour-là correspondrait à la fin des temps. Sylvain-Pierre Durif, qui se faisait surnommer « Le Christ Cosmique » ou le « Grand Monarque », expliquait alors que de grandes choses allaient se passer à cette date et qu’il pouvait « sauver le monde ».

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Devenu une sorte de « meme internet », Sylvain Pierre Durif a continué d’exister sur la toile depuis. Décrivant une société remplie de reptiliens maléfiques combattus en permanence par des extraterrestres bienveillants, il s’est parfois illustré au volant d’une BMW Série 7 de la génération E38 (en version 750i !). La particularité de cette BMW ? Elle possédait un système spécial, conçu par le « Grand Monarque » en personne, permettant d’après ses dires d’augmenter très sensiblement les performances de la voiture tout en abaissant drastiquement sa pollution. Même Etienne le bolideur n'aurait jamais osé affirmer de telles choses !

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La BMW est de retour

Déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2027, Sylvain Pierre Durif semble toujours posséder cette BMW Série 7 qui a depuis changé de couleur. Elle est désormais dorée et sert aux clips de campagne. C’est, d’après les termes du candidat, une « BMW royale, papale et messianique ». Le véhicule idéal pour remplacer les Renault Rafale et DS N°8 d’Emmanuel Macron lors des défilés du 14 juillet sur les Champs Élysée ? D’ailleurs attention car d’après les affirmations du « Grand Monarque », il est très probable que le dirigeant actuel de la France ne soit lui-même un reptilien…