Un proto de BMW Série 7 à moteur V16 exhumé après 34 ans !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bmw ne manquait pas d'ambition dans les années 1980. Non contente d'avoir installé un V12 sous le capot de la Série 7 e32 née en 1987, la marque à l'Hélice avait également envisagé un V16 avec un premier prototype baptisé 767 iL Goldfish (en référence à la cylindrée de 6,7 l et au développeur de moteurs Adolf Fischer) dévoilé en… 2017, au salon d'automobiles anciennes Techno Classica d'Essen (Allemagne).

Une limousine aussi fascinante qu'inconcevable puisque, pour que l'insertion d'un aussi gros bloc soit possible, il avait fallu renvoyer des radiateurs d'eau dans le coffre, donc condamner ce dernier, et trouer les ailes postérieures pour les alimenter en air frais.

Mais la marque ne s'est pas avouée vaincue, comme en témoigne ce second prototype présenté au dernier salon d'Essen (décidément !) qui s'est tenu du 3 au 7 avril. Un concept qui préfigurait une super Série 7 de la génération e38 apparue en 1994. Ici, fini les radiateurs à l'arrière : grâce à ses 5,45 m de long pour 1,90 m de large, tout est rentré dans l'ordre. Par rapport au premier proto Goldfish, le bloc dérivé du V12 M70 (50 kg plus lourd !) développe 60 ch de moins, soit 348 au total, tandis que la boîte manuelle a fait place à une auto à cinq rapports.

Esthétiquement, ce concept fait le trait d'union entre les générations e32 (poignées de portes, rétroviseurs, malle) et e38 (ailes, capot, bouclier). Si à l'intérieur, il reprend volant et commandes de la première, le mobilier évoque plutôt les Jaguar et Rolls-Royce contemporaines avec une planche de bord aussi rectiligne que massive et une profusion de cuir et de ronce de noyer.

Cela posé, on note la présence de nombreux détails repris sur la e38, comme les bacs de portes refermables ou le large accoudoir central refermant le téléphone. Par ailleurs, la marque avait prévu de nombreux éléments luxueux, notamment un plafond recouvert d'alcantara et doté d'écrans de télévision et de miroirs de courtoisie escamotables.

Hélas (ou heureusement ?), le projet s'est arrêté après une centaine de kilomètres d'essai sur le circuit de Nardo (Italie). Sans doute jugée trop extravagante, comme une certaine Mercedes Classe S W140 dont les proportions de Panzer ont fait couler beaucoup d'encre au début des années 1990, la Super Série 7 (ou Série 9 ?!?) ne verra jamais le jour, et ce proto restera planqué 34 ans. Au moins a-t-il le mérite de fasciner aujourd'hui, à une époque où l'on n'imaginerait pas un tel projet autrement que sur un ordinateur. Et certainement pas avec un si gros moteur thermique !