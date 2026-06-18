« Tant qu’on n’augmente pas les taxes sur l’électricité », le patron de Total recommande aux ruraux d’acheter une voiture électrique

PDG du groupe Total Energies, Patrick Pouyanné a été auditionné par la commission des Finances de l’Assemblée nationale au sujet de la crise des carburants consécutive à la guerre en Iran. L’occasion pour lui d’aborder le plafonnement du prix des carburants mis en place par sa société, qui se poursuit jusqu’au mois de juin 2026 et doit ensuite se terminer (sauf pour les clients de TotalEnergies Electricité & Gaz ayant souscrit à l’offre « avantage carburant »).

D’après lui, ce plafonnement a déjà coûté « environ 200 millions d’euros » et ne constitue pas une bonne affaire pour le groupe Total Energies, même s’il a permis d’augmenter les volumes de vente de 15 %. Cette augmentation a même été de 30 % sur certains week-ends, expliquant les pénuries constatées sur certaines stations du groupe au moment où les prix étaient les plus hauts. Patrick Pouyanné en a profité pour rappeler que si le gouvernement mettait en place son mécanisme de taxation exceptionnelle visant les « super profits » du groupe, Total Energies mettrait immédiatement fin à ce plafonnement.

« Achetez des voitures électriques »

Le patron du groupe Total Energies, dont la société possède aussi désormais un réseau de charge rapide conséquent (24 000 points de charge en France d’après son site officiel), a eu des mots intéressants au sujet des voitures électriques.

« Si j’ai une recommandation à faire aux habitants des zones rurales, c’est d’acheter une voiture électrique. Oui on roule plus dans ces zones rurales tous les jours, il se trouve que je viens de ce milieu-là moi-même et je sais ce qu’est la vie là-bas, mais le véhicule électrique est un vrai atout dans ces conditions. Vous pouvez le charger à votre domicile pendant la nuit, vous faites des économies tant qu’on n’a pas décidé d’augmenter les taxes sur la recharge des véhicules électriques », affirme-t-il en évoquant au passage ce sujet si délicat de la taxation de l’électricité automobile. Il faut dire qu’à domicile, on peut payer le kWh environ 0,15€ ce qui permet d’arriver à une facture effectivement très basse pour son véhicule électrique.

« Objectivement, investir dans des bornes de recharge publique, elles sont très peu utilisées et ça sera plus de la com’ qu’une réelle aide », ajoute Patrick Pouyanné qui semble ici parler davantage des bornes en ville que des réseaux de charge rapide, très importants le long des axes autoroutiers. Reste évidemment le plus gros problème de ce constat : sans une habitation permettant d’avoir un point de charge individuel, la vie en voiture électrique reste plus chère et moins pratique.