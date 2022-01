Tesla : la compacte abordable attendra

2021, année de tous les records pour Tesla. La marque avait dès début janvier dévoilé ses incroyables chiffres de ventes, avec 936 000 véhicules livrés l'année dernière, contre un peu moins de 500 000 en 2020.

Et du côté des résultats financiers, les performances sont tout aussi folles. Logiquement, dans le sillage de l'explosion des ventes, les revenus ont fortement progressé avec 54 milliards de dollars (+ 71 %). Surtout, alors qu'il est enfin devenu rentable en 2020, l'américain a annoncé un profit de 5,5 milliards de dollars pour 2021. Soit une marge opérationnelle de 12 %.

Tesla est donc quasiment au niveau des références du premium automobile. De quoi forcer le respect, alors que le constructeur a longtemps été considéré par la concurrence comme une marque qui ferait rapidement faillite. Certains avouent désormais qu'ils courent après l'entreprise d'Elon Musk sur le marché de l'électrique.

Pour ce dernier, "il ne peut plus y avoir de doute sur la viabilité et la profitabilité des véhicules électriques". Tesla a aussi indiqué qu'il est parvenu "à dégager la plus forte marge opérationnelle trimestrielle de tous les constructeurs automobiles, selon les dernières données". Pour lui, cela "montre que les motorisations électriques peuvent être plus profitables que les thermiques", si on produit un nombre limité de véhicules et avec des méthodes de production adaptées.

D'ailleurs, en ce sens, Elon Musk a fait savoir que la priorité de 2022 était de se concentrer sur la gamme actuelle, et notamment de répondre à la forte demande pour les Model 3 et Model Y. Comme d'autres, Tesla est perturbé par la pénurie de semi-conducteurs. Elon Musk a donc indiqué qu'il n'y aura pas de lancement cette année : "Si nous introduisions de nouveaux véhicules, la production totale diminuerait". Le pick-up Cybertruck a donc encore été repoussé, avec des débuts cette fois prévu en 2023. Pareil pour le Roadster.

On espérait aussi en savoir plus sur le nouveau modèle pour l'entrée de gamme, une compacte taillée pour l'Europe, qui aurait fait baisser le ticket d'entrée de la marque sous les 30 000 €. Avec Elon Musk, on n'est jamais à l'abri d'une révélation surprise… mais cette fois il a été clair : la marque ne travaille pas sur ce projet. Le patron a dit "nous avons assez à faire pour le moment".