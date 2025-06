Le nouveau Tesla Model Y Performance surpris sur la route

Tesla vient de renouveler son SUV Model Y avec un restylage et des améliorations mécaniques et logiciel apportées au leader mondial des ventes de voitures neuves en 2023 et 2024. Pour l’instant, il existe en trois versions : la Propulsion de base, la Grande Autonomie Propulsion à grosses batteries et la Grande Autonomie Transmission intégrale qui y associe une double motorisation.

Alors que les ventes du modèle doivent enfin remonter ces jours-ci grâce à l’arrivée des versions les plus attendues par la clientèle (et son éligibilité au bonus écologique français confirmée seulement il y a quelques jours), il reste encore à découvrir la nouvelle variante Performance.

Surpris sur la route

Comme l’ont repéré les spécialistes de NextMove dans la vidéo ci-dessous, ce Tesla Model Y Performance restylé a été surpris lors de tests sur la route dans les Alpes. Il arbore une teinte de carrosserie surprenante et possède un petit aileron fixe en carbone à l’arrière en plus de jantes spécifiques.

Comme la Model 3 Performance ?

Sans surprise, il devrait reprendre exactement le même groupe motopropulseur que la récente Tesla Model 3 Performance, donnée officiellement pour 460 chevaux sur notre marché. Des chiffres en-dessous de ceux des SUV à hautes performances les plus puissants du marché (Hyundai Ioniq 5 N en tête), mais l’Américain coûtera sans doute aussi moins cher. Sachant que la Model 3 Performance développe des performances plus impressionnantes que celles inscrites sur sa fiche technique, il y aura peut-être match. Son lancement commercial devrait intervenir dans les semaines prochaines.