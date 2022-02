Test : Circuit Superstars fun et sérieux c'est possible

Carton plein au point d'être sorti en accès anticipé puis fini en version PC et porté sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en à peine plus d'une année ! Chapeau ! Et ce n'est pas fini car des nouveautés sont attendues pour les mois à venir. Parfait.

Du coup nous pouvons en parler depuis la v1.1 qui tient toutes les promesses initiales et la sortie sur les consoles de Sony et Microsoft. Tant mieux car ce jeu est génial et cela m'aurait ennuyé d'attendre trois ans (voire pire pour certains titres quand ils ne restent pas à l'état de prototype mal dégrossi à jamais) voire de l'oublier au fond d'une liste de jeux oubliée.

Vous vous souvenez de Micro Machines ? Oubliez tout ça

Au premier abord le jeu ressemble à la série Micro Machines qui avait eu du succès dans les années 90 et le début des années 2000. Peu d'informations à l'écran, un graphisme mignon comme tout, des voitures un peu cartoon, des décors colorés, une vue du dessus et des courses de voitures à l'infini.

Mais en y regardant de plus près, on constate assez vite une grosse différence. En dehors des traits cartoons vraiment réussis, toute le champ lexical du jeu est réaliste. Les autos correspondent toutes à des catégories réelles, même les camions ont le look d'un camion de course. Pas de voiture bizarre, de conducteur champignon et d'armes qu'on récupère au bord de la route. Pas de bonus autre que celui de prendre l'aspiration derrière un concurrent, de nouveau un aspect réaliste.

Le croisement parfait entre simulation et fun

Attention, tout le jeu est simplifié, les voitures identiques, les réglages absents (en dehors des courses d'endurance courtes avec un peu de stratégie pneus et essence), pas de boite de vitesse à régler, rien, tout est sur automatique avec un abs et tout.

Alors en quoi mérite-t-il un rapprochement simulation ? Manette en main c'est évident, le jeu nécessite beaucoup de précision sur les freinages, freinages qui sont la phase la plus importante, sont longs comme de vrai freinages et vont conditionner votre entrée de courbe. L'assiette de l'auto joue sur l'adhérence, la brutalité freins / accélérateur déstabilise l'auto, il faut à tout prix sacrifier la vitesse en entrée de virage ou dans une succession de virages pour privilégier la vitesse en sortie de courbe qui va conditionner la réussite de toute la ligne droite suivante.

Test : Circuit Superstars fun et sérieux c'est possible

Et voilà, on est en train de parler d'un jeu avec une physique réaliste et dont le suivi des trajectoires propres et de la course en peloton est plus poussée que bien des pseudos simulateurs ou simcade. Maintenant vous l'avez compris, nous ne sommes pas non plus sur iRacing.

Seule petite entorse au réalisme, certains circuits ont un petit gap à sauter ou un virage relevé un peu violent, mais sans être cartoonesque non plus, disons que sur les circuits ils se sont permis sur certains de faire des tracés qu'on s'interdit de faire en vrai pour récupérer des autos entières en fin de course.

Tout ceci est important mais facile à appréhender, fin mais sans réglages infinis à peaufiner et c'est là que l'accessibilité d'un jeu arcade revient au galop. Au final tout le monde a la même auto, quand on est au bon niveau de difficulté (parmi 5) c'est la vraie lutte virage après virage et sans jouer aux auto tamponneuses, bref c'est un vrai petite plaisir sans doute assez proche de celui de sculpter pendant des heures des statues miniatures dans un savon que l'on a fait soit même. Si on aime les sculptures. Et que l'on sait sculpter. Et que l'on aime l'odeur du savon sur son nez, une loupe sur l'oeil.

Honnêtement le niveau de difficulté maximum est très, très dur à maitriser sans être impossible, on sent le jeu capable de nous scotcher sur de longs mois. A vous de voir si le défi vous intéresse mais ici c'est un grand OUI majuscule et un jeu génial dans lequel se perdre des dizaines d'heures et plus encore.

Circuit superstars c'est un grand OUIIIIII

Tout au long de son annonce sortie de nulle part, puis de son arrivée rapide mais incomplète et enfin de de sa complétion inhabituellement rapide, je me disais que ça ne pouvait pas coller tout a fait correctement ensemble les morceaux. Quelle erreur de ma part !

La formule a le bon goût d'une recette maison bien appliquée qu'on peaufine depuis longtemps. L'idée derrière le jeu est génial, la difficulté est vraiment graduelle, la longévité énorme, le dosage de l'aspect simulation est parfait et le résultat mérite vraiment le détour.

En plus le jeu n'est pas cher pour une durée de vie énorme, on est clairement sur une petite pépite hors norme qui a su créer sa catégorie tout seul et finir avec un superbe nid. Un peu comme un Trackmania en somme.

Caradisiac a aimé

Plaisir de conduite XXL

Jeu superbement mignon

Les 12 circuits sont variés et ont chacun un ou deux passages clefs

Les 12 autos ont toutes un pilotage différent à comprendre à chaque changement de championnat

Les pneus, l'essence et les stands pour les mini-endurances : ça ajoute pile le sel nécessaire

Ecran découpé pour 4 joueurs en local

Jeu en ligne disponible entre PC, Xbox et Playstation

Le DLC gratuit du circuit de Top Gear UK vient de sortir

Caradisiac n'a pas aimé