Les jeux de gestion ne permettent pas de conduire les véhicules, il faut en avoir conscience. Ici le jeu vous permet de prendre le rôle de responsable d'une écurie et d'en gérer tous les détails depuis les bâtiments, la recherche, la gestion des employés de l'écurie, les pilotes, sponsors et toutes les phases de jeux durant la saison et surtout les week-ends de course.

Le dernier bon jeu du genre que nous avions testé dans nos colonnes c'était Motorsport Manager en 2016.

Test : F1 Manager 2022 un succès sous licence officielle FIA

F1 Manager 2022 est une belle réussite technique et ludique

La première chose qui impressionne dans ce jeu c'est la réalisation technique. Le jeu est beau, aussi bien dans les menus qui sont synthétiques et ergonomiques que dans les phases de forte interaction que sont les week-ends de course et surtout la course.

Le son est bien plus agréable que dans trop de simulateurs de F1, aussi bien du côté des voitures (F1/F2/F3) que de la radio où 25.000 phrases enregistrées de la vraie saison 2021 ont été mises dans le jeu et rythmeront le jeu avec de vrais dialogues.

Pour les écrans qui affichent les autos en train de tourner sur la piste c'est bien simple, le jeu est à 80% du niveau des simulateurs de F1 actuels, avec de belles caméras piste mais aussi beaucoup de caméras embarquées sur toutes les autos de tous les pilotes, c'est très agréable et cela permet de comprendre comment un concurrent vous remonte ou vous échappe.

Il ne manque guère que de pouvoir conduire la F1, mais ce n'est pas à l'ordre du jour bien entendu.

Gérer son écurie de A à Z

Lorsque l'on sort des week-ends de courses, très rythmées par les différentes sessions et éliminations des qualifications successives, c'est là que l'on rentre dans le dur de l'évolution d'une écurie. Faire évoluer sa R&D, embaucher les bonnes personnes qui vont monter chaque équipe en compétence, donner du budget et du temps à une partie de la voiture pendant que la saison défile.

Ces phases lentes deviennent rapidement un Tetris de la guillotine du temps. On peut ainsi forcer l'effort sur une évolution au prix d'un coût humain et financier plus élevé. Il est rare de finir une saison en ayant pu tenir le programme que l'on s'était fixé. La R&D ce secteur frustrant.

Sur cette partie-là je trouve que le jeu nous laisse un peu perdu au milieu du Sahara avec une petite pelle à sable en plastique en nous disant de creuser dans la bonne direction. Au début on investit du temps et de l'argent pour des évolutions inutiles puis on a tendance à toujours privilégier les plus efficaces. C'est complet et je ne suis pas sûr d'en avoir saisi toutes les nuances mais ce n'est pas la partie la plus intéressante.

En course la tendance s'inverse et là c'est festival de stratégies, de petites retouches à la dernière minute, affinage des réglages, on note ses meilleurs setup, on est à 200% dans chaque phase qu'on peut gérer manuellement ou déléguer au jeu celles que l'on n’aime pas.

Une fois en course toute la stratégie est révisable au gré de la météo, du rythme de nos pilotes s'ils sont à l'aise avec l'auto et la piste, si vos évolutions ont porté leur fruit ou si vous tentez un coup de poker avec cette pluie qui ne va pas tarder mais...

Bref le jeu est intense et le fameux "je joue encore dix minutes avant de sauver et quitter" peut durer des heures et des heures. L'immersion est excellente.

F1 Manager 2022 c'est un grand oui, deux fois !

Une première fois pour la qualité du jeu, l'intelligence avec laquelle ce dernier s'est permis de mettre de côté toute drama côté scénario, pas de sponsors envahissants, d'interviews lourdingues qui auraient fini par être répétitifs. Le jeu se concentre sur la gestion et le fait excellemment bien.

Dans les rares reproches je citerais une IA qui ne crée pas de situations étonnantes, une gestion des équipes qui ne met pas en avant les stars de la R1D ou du ravitaillement que l'on trouvait dans Motorsport Manager et dont on sécurisait les contrats pour conserveur l'avantage fort qu'ils procuraient.

Mais au final le reste brille dans tous les autres domaines. Sans doute que les plus exigeants le trouveront léger sur tel ou tel aspect technique, mais il va falloir creuser loin et en l'état il est même très agréable si l'on n’est pas un expert en F1 mais que l'on s'intéresse tout de même aux sports mécaniques et aux jeux de gestion car c'est un genre assez particulier il faut l'avouer.

Si vous aimez la F1 et n'avez jamais essayé un jeu de gestion de sport mécanique, c'est sans doute la meilleure occasion de s'y mettre et sans doute le seul type de jeu autour des sports mécaniques où la bataille pour être 8ème en course peut être aussi intéressante avec les jeux de course en ligne.

Une belle utilisation de la licence pour un jeu clairement réussi, ça fait plaisir. Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X.

Caradisiac a aimé

La licence apporte à l'immersion

La réalisation du jeu au top (graphisme sur la piste, son des F1 en course)

L'ergonomie du jeu en phase de course, c'est très agréable à utiliser

Les vues en course que l'on peut mettre sur n'importe quelle auto avec n'importe quelle caméra type angle de vue FIA

Un jeu assez complet pour les accros et assez accessible pour les curieux

Pas de drama dans le mode carrière façon Netflix (ça marche très bien dans leurs séries, mais laissons ça là-bas)

Le jeu est prenant et l'on enchaîne les saisons pour grimper dans le classement

Caradisiac n'a pas aimé