Test : Forza Horizon 5 aventure de rallye

Vous la voyez ci-dessus l'image de buggy de l'éternelle coccinelle, revisitée par l'équipe de Hoonigan ? Et le Alumicraft Class 1 Buggy juste derrière ? Eh bien voilà sur toutes les autos ajoutées par ce DLC seule une Focus RS de 2001 WRC ressemble à une voiture de rallye telle qu'on se l'imagine de ce côté de l'Atlantique.

Forza Horizon 5 : baja super truck buggy SDS edition

Est-ce un réel souci ? Pas du tout. Déjà la liste des voitures de rallye présente dans Forza Horizon 5 de base dépasse la majorité des jeux de rallye (liste complète ici, en anglais) et vous n'êtes jamais loin de la pépite qui part de voitures aussi basiques que la 205 rallye jusqu’à tout en haut du pinacle du rallye avec plusieurs groupes B dont la 205 Turbo 16.

Ok si vous n'êtes pas tatoué des armoiries de Sochaux, le stock d'origine comprends la 6R4, 22B STI, de l'escort cosworth comme la légendaire escort RS des années 70, le parpaing Quattro S1, la méconnue 323 GT-R, la fine A110 de 1973 bref vous avez de quoi faire entre les versions connues et celles modifiables à l'infini dans le jeu ainsi que les livrées historiques.

Le jeu ajoute une nouvelle zone de jeu "Sierra Nueva" avec peu de différences visuelles mais des routes et du hors-piste taillé sur mesure pour offrir un peu d'action typée "rallye" comprendre avec la voiture de votre choix mais avec des sauts plus dignes des buggys et autres trucks dont on parlait au début.

Peu importe, ici décoller les quatre roues d'une 6R4 à fond de 5 ne vous coûtera pas trois ans de restauration, autant en profiter.

Une mise à jour agréable plus qu'une révolution

Des défis à la pelle, 10 voitures, une nouvelle zone de jeu avec 61 km de spéciales, un mode carrière rallye, une carrière (les cailloux) abandonnée à vos plaisirs automobiles, des carrosseries et options typées rallye (suspensions, pneus, etc.) et un launch control spécial rallye dont héritent toutes les autos ainsi qu'un turbo à effet anti-lag parce que pourquoi pas.

Comme toujours Forza Horizon 5 reste au top de l'arcade, au top de la modification des moteurs, accessoires, livrées historiques ou non, bref de quoi peaufiner votre garage parfait.

L'extension est-elle vitale pour les amateurs de rallye ? Non.

Pour les accros à Forza ? Oui car cela relance d'un cran les défis à faire, la collectionnite, les courses en ligne sur ces pistes spécifiques et de toute façon si vous avez une version suffisante ou que vous aviez acheté le pack des deux DLC ou si vous avez un Xbox Game Pass de toute manière l'extension est incluse dans votre version et vous l'avez sans doute déjà chargée.

C'est un coup de frais super agréable pour prolonger ou relancer le titre sur votre PC ou console, à considérer comme une mise à jour en cours de vie en attenant la sortie de Motorsport fin 2023. Et finalement l'ère moderne de ces jeux à rajouts se conçoit à l'achat initial, il faut désormais acheter une version avec les DLC si on apporte de l'importance à avoir un jeu complet ou se contenter des 500+ autos de départ du jeu de base ce qui reste plus que confortable.

Test : Forza Horizon 5 aventure de rallye

L'extension est déjà disponible en ligne, à différents prix. Gratuite si vous avez une version premium de Forza Horizon 5 ou le Xbox Game Pass, payante individuellement à 20€ ou en duo avec le DLC précédent Hot Wheels à 30€. Jouable sur PC, Xbox Series S ou X, Xbox One ou One X.