TotalEnergies prévoit 292 points de recharge au marché de Rungis

Bonne nouvelle pour les professionnels qui se rendent régulièrement au marché de Rungis et s'intéressent (ou sont déjà convertis) aux véhicules électriques : le "ventre de Paris" va s'adapter à la montée en puissance des véhicules "zéro émission". Suite à un appel d'offres lancé par Semmaris, autorité gestionnaire du pôle gastronomique français, TotalEnergies a été retenu pour l'installation et l'opération de près de 300 points de recharge, pour une durée de 12 ans.

Des points de recharge tous alimentés par une électricité renouvelable, opérationnels d’ici la fin de l’année 2024 et répartis dans les différentes zones d’activités du lieu, qui s’étend sur 235 hectares. En plus des 54 prises de recharge existantes, TotalEnergies installera 238 points en courant alternatif AC allant de 7 à 22 kW, 10 en courant continu DC de 200 kW, et 20 dédiés aux poids lourds, soit 292 au total.

Sans surprise, tous les acteurs de cette démarche se félicitent de cette avancée, à commencer par Marie Djordjian, directrice France de TotalEnergies Charging Services : "Ces 300 nouveaux points de recharge permettront à tous les professionnels de passage au Marché International de Rungis d’avoir accès à un service de recharge fiable et adapté à leurs besoins. L’équipement de ce site fréquenté par 7 millions de professionnels chaque année est indispensable pour permettre leur transition vers la mobilité électrique".

Parmi les critères qui ont invité Semmaris à choisir TotalEnergies, le service communication mentionne la pérennité de la compagnie, qui fête ses 100 ans cette année, la fiabilité des réseaux et la multiplicité des services (interlocuteur unique pour l’installation, la fourniture d’énergie, la supervision et la maintenance).

Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, ne voit également que des avantages dans cette association : "Décarboner le plus grand marché de gros du monde n'est pas à la portée du premier venu. L'une de mes priorités est d'accompagner les salariés et acheteurs du marché dans leur transition vers les mobilités vertes. Avec ces presque 300 nouveaux points de recharge répartis sur le Marché, nous leur donnons la possibilité d'inclure pleinement des véhicules électriques dans leur activité quotidienne. Un pas de plus vers mon objectif de neutralité carbone, à horizon 2050."