Tout savoir sur le restylage qui assagit quelque peu la Toyota Aygo II

La Toyota Aygo est née du partenariat avec PSA qui lancera à son tour les Peugeot 107 et Citroën C1. La collaboration est maintenue lorsque la triplette sort la deuxième génération en 2014. Si les éléments communs sont nombreux et indispensables pour proposer une citadine à prix contenu, la Toyota va plus loin en termes de style.

Comme pour les Peugeot et Citroën, elle reprend la base du précédent modèle, mais se contente d’un seul moteur à essence 1.0 de 68 ch. Une boîte robotisée X-Shift est aussi de la partie. À l’époque, l’entrée de gamme est vendue 10 500 € avec de série les feux de jour à diodes électro-luminescentes, l’aide au démarrage en côte, le contrôle de stabilité, six airbags, le limiteur de vitesse ou encore le volant réglable en hauteur. Pour rappeler le style de la partie avant de cette Aygo, cette finition se nomme X.

Le second niveau X-Play ajoute des jantes en tôle plus grandes de 15 pouces, les poignées de porte et rétroviseurs couleur carrosserie, les rétroviseurs et vitres avant électriques, un compte-tours, un autoradio avec connectivité Bluetooth, la climatisation manuelle…

C’est à partir de la finition X-Cite que l’Aygo a droit à des jantes alu de 15 pouces, des inserts de carrosserie personnalisables noirs laqués que l’on retrouve aussi à l’intérieur, le système multimédia X-Touch avec Mirror Link et la caméra de recul.

Enfin, la X-Clusiv va jusqu’à proposer la sellerie cuir, la climatisation automatique, le capteur de luminosité, l’accès et le démarrage sans clé. Il est possible d’agrémenter sa Toyota via différents packs.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Durant sa première partie de carrière, l’Aygo a connu de nombreuses séries spéciales comme la Rising Star en référence à l’émission de télévision de M6 diffusée à l’époque. Basée sur le niveau X-Play, elle reçoit en plus le système multimédia X-Touch, la caméra de recul, des logos et inserts spécifiques notamment sur le bouclier et le hayon.

Le même mois, en septembre 2014, la marque lance l’Aygo Racing Metro 92 qui reçoit des teintes et des jantes spécifiques, de même que des projecteurs antibrouillards et le système multimédia.

En mars 2015, le toit ouvrant en toile habituellement en option devient de série sur la série limitée x-wave. Deux mois après seulement, la X-Cite fait son apparition avec notamment une teinte bleue spécifique, qui deviendra jaune en juin 2016.

En janvier 2017, c’est au tour de la série x-glam d’intégrer les show-room avec un toit ouvrant en toile bordeaux, une couleur que l’on retrouve sur les boucliers et au niveau de la ceinture de caisse. Cette teinte habille également l’intérieur : inserts sur la planche de bord, contour du levier de vitesses, aérateurs…

Deux autres séries, x-cite 4 et x-red, verront le jour pendant cette même année 2017.

Le restylage d’avril 2018

Quatre ans après son lancement, la citadine nippone à droit à un coup de pinceau esthétique qui l’éloigne un peu de l’aspect manga tout en conservant une forte personnalité. La face avant ne fait pas une croix sur le X, jusqu’ici noir. Il devient juste plus discret en reprenant la teinte de la carrosserie. Le regard s’affirme grâce à de nouvelles signatures lumineuses et des inserts en plastique en forme de triangle. À l’arrière, les feux intègrent un graphisme plus moderne. Ces évolutions s’accompagnent de nouvelles teintes et d’enjoliveurs ainsi que de jantes redessinées. En revanche, l’intérieur doit se contenter d’un nouvel éclairage d’ambiance et de selleries inédites.

Les normes Euro 6.2 obligent la firme à faire évoluer la mécanique. Le 1.0 VVT-i reçoit un nouveau système d’injection, adopte un taux de compression plus élevé, intègre des composants basse friction, une vanne EGR et un arbre d’équilibrage revu afin d’atténuer les vibrations au ralenti. Sa puissance est alors en légère augmentation, en passant de 69 à 72 ch. Enfin, les réglages des suspensions et de la direction ont été revus et l’insonorisation améliorée.

La dotation est également enrichie puisque certains équipements deviennent plus accessibles comme la caméra de recul ou l’écran tactile de série dès le niveau X-Play. La marque introduit également le Toyota Safety Sense en option avec l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au freinage d’urgence et une alerte de collision.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas une énième série spéciale qui rejoint la gamme en novembre 2020, mais bien une finition à part entière. Il s’agit de la x-look qui s’intercale entre les x-play et x-clusiv. Elle gagne ainsi la climatisation automatique, le capteur de luminosité ou encore les vitres arrière et la lunette surteintées.

En 2022, le partenariat avec PSA s’achève. L’Aygo est alors remplacée par l’Aygo X aux airs de petit SUV.

Le restylage de la Toyota Aygo en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).