Toyota Aygo : nouvelle finition x-look

Déjà six années au compteur pour l'Aygo. Mais la petite japonaise se vend toujours bien et ne pense pas encore à la retraite, même si la collaboration entre PSA et Toyota pour les petites citadines va bientôt prendre fin. L'asiatique restera l'unique propriétaire de l'usine située en République Tchèque.

En attendant la probable arrivée d'une troisième Aygo, l'actuelle poursuit sa carrière et profite d'une nouvelle finition, la x-look. Celle-ci est placée entre les finitions x-play et x-clusiv. La x-play a déjà en série les signatures lumineuses LED, la radio sur écran tactile 7 pouces avec commandes au volant, la caméra de recul et la climatisation manuelle.

Sur la x-look, la clim devient automatique. On gagne aussi l'allumage automatique des phares. Comme son nom l'indique, le style est plus soigné avec en série les vitres arrière et la lunette surteintées et un pack de personnalisation rouge. Quatre couleurs sont disponibles pour la carrosserie : blanc pur, gris titane, gris éclipse et noir (les trois dernières étant métallisées). En revanche, il faut se contenter d'enjoliveurs.

Avec l'unique bloc essence 1.0 VVT-i de 70 ch, la x-look est affichée à partir de 14 890 €, soit 500 € de plus que la x-play. C'est donc un bon rapprt prix/équipements dans la gamme, Toyota pense d'ailleurs qu'elle va devenir la finition la plus vendue.