Alfa Romeo

Il n'y a plus de remises ce mois-ci chez Alfa Romeo.

BYD

BYD propose des remises, mais elles se sont raréfiées ce mois-ci :

-4 000€ sur le BYD Atto2 Comfort normalement affiché 35 990€, proposé à 31 990€ soit 11,1% de remise.

-2 490€ sur le SUV compact Atto3 Evo Design Iris Blue, affiché à 36 500€ au lieu de 38 990€ soit 6,38% de remise.

Citroën

Les remises se raréfient ce mois-ci chez Citroën :

-1 090€ de réduction sur la C4 berline (28 710€ au lieu de 29 800€), soit 3,65% de remise.

-2 120€ de réduction sur la C4X (29 880€ au lieu de 32 000€), soit 6,62% de remise.

-2 190€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (32 800€ au lieu de 34 990€) soit 6,26% de remise.

-3 140€ de réduction sur le Jumpy Combi (38 210€ au lieu de 41 350€), soit 7,59% de remise.

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple la nouvelle C4 à 26 570€ au lieu de 29 350€, soit -9,5%.

Cupra

Il y a de belles remises ce mois-ci sur les voitures neuves de Cupra :

-7 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 37 110€ au lieu de 44 110€ soit 15,87% de remise.

-9 500€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 43 300€ au lieu de 52 800€ soit 17,99% de remise.

-6 500€ sur le Formentor thermique, affiché à partir de 39 325 € au lieu de 45 825€ soit 14,18% de remise.

-9 500€ sur le Formentor hybride rechargeable, affiché à partir de 46 445€ au lieu de 55 945€ soit 16,98% de remise.

-8 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 37 820€ au lieu de 45 820€ soit 17,45% de remise.

-10 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 48 960€ au lieu de 58 960€ soit 16,96% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique, affichée à partir de 33 420€ au lieu de 36 920€ soit 9,47% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique restylée, affichée à partir de 36 570€ au lieu de 40 070€ soit 8,73%.

-6 500€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 40 490€ au lieu de 46 990€ soit 13,8% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS propose toujours de petites remises :

-3 470€ sur la DS 3 affichée à partir de 37 780€ au lieu de 41 250€, soit une remise de 8,41%.

-3 920€ sur la DS N°4 affichée à partir de 41 170€ au lieu de 45 090€, soit une remise de 8,7%.

Fiat

Les remises n'évoluent pas chez Fiat :

-La 600 essence a droit à 1 000€ de remise, affichée à 24 200€ au lieu de 25 200€ (soit 3,96% de réduction).

-La 600 Hybrid a droit à 1 000€ de remise, affichée à 24 700€ au lieu de 25 700€ (soit 3,89% de réduction).

-La 600 électrique a droit à 5 000€ de remise, affichée à 30 900€ au lieu de 35 900€ (soit 13,9% de réduction).

-La 500 électrique a droit à 5000€ de remise avec un prix de base abaissé à 23 900€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de 17,3%.

-La nouvelle Grande Panda essence a droit à 1 000€ de remise (15 900€ au lieu de 16 900€), soit 5,91% de remise.

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 500€ de remise (22 400€ au lieu de 23 900€), soit 5,15% de remise.

-La nouvelle Grande Panda Hybrid a droit à 1 000€ de remise (18 400€ au lieu de 19 400€), soit 6,4% de remise.

-La Panda Hybrid a droit à 4 510€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 10 990€ au lieu de 15 500€ (-30%).

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 250€ pour le Puma restylé (22 540€ au lieu de 27 790€), soit 18,89% de remise.

-6 200€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (27 790€ au lieu de 33 990€), soit 18,24% de remise.

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-8 500€ pour le Kuga restylé (32 390€ au lieu de 40 890€), soit 20,78% de remise.

-7 000€ pour l'Explorer électrique (32 990€ au lieu de 39 990€), soit 17,5% de remise.

-7 500€ pour le Capri électrique (34 990€ au lieu de 42 490€), soit 17,65% de remise.

-Un remise de 7 390€ pour le Mustang Mach-E électrique (45 100€ au lieu de 52 490€ soit 14,07% de réduction).

-3 500€ sur le E-Tourneo Courrier (32 200€ au lieu de 35 700€) soit 9,80% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser celles sur les véhicules neufs à la commande, sur les exemplaires en stock de modèles comme le Puma, le Kuga ou la Focus.

Honda

-3 900€ sur le Jazz hybride, affiché à 24 260€ au lieu de 28 160€ soit 13,84% de réduction.

-4 800€ sur le HR-V, affiché à 30 440€ au lieu de 35 240€ soit 13,62% de réduction.

-12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.

-3 000€ sur la Civic hybride, affichée à 33 870€ au lieu de 36 870€, soit 8,13% de remise.

-6 000€ sur le ZR-V hybride, affiché à 37 950€ au lieu de u de 43 950€ soit 13,65% de réduction.

-4 500€ sur le CR-V hybride, affiché à 45 480€ au lieu de 49 980€ soit 9% de réduction.