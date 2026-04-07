Voitures neuves : les promotions d’avril 2026
Alors que les concessionnaires français voient leurs carnets de commandes se vider, certaines marques ont recours à de grosses remises en ce début de printemps 2026. Que vous recherchiez une auto neuve thermique ou électrique, il y a des offres intéressantes.
Pour la première fois depuis l’année dernière, les ventes de voitures neuves n’ont pas baissé en France sur le mois de mars 2026. Mais les constructeurs ont vu leurs carnets de commandes se vider un peu lors des dernières semaines, ce qui est évidemment mauvais signe pour les mois à venir. Voilà pourquoi le levier des remises sur les véhicules neufs reste important pour les marques. Certains y renoncent curieusement, comme le Chinois BYD qui a quasiment supprimé toutes ses grosses réductions dans la gamme. D’autres, au contraire, proposent désormais des remises même sur leurs best-sellers comme chez MG par exemple.
La bonne affaire du mois : les Skoda en stock, toujours
Ce mois-ci, certains modèles deviennent particulièrement intéressants. Certains en fin de carrière, évidemment, comme la Kia Ceed à -20 % ou le Niro hybride à -21 %, mais le SUV Sportage nouvellement restylé propose lui aussi 17 %. Chez Mazda, la berline électrique 6e s’aligne sur les prix de la Tesla Model 3 avec une remise portée à -14 %. Chez Skoda, on peut toujours avoir une Fabia à -23 % et même un SUV Kamiq à -26 % ! Notons aussi que le nouveau Volkswagen T-Roc augmente sa remise à 12 %. Heureusement au vu de ses prix…
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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