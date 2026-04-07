Pour la première fois depuis l’année dernière, les ventes de voitures neuves n’ont pas baissé en France sur le mois de mars 2026. Mais les constructeurs ont vu leurs carnets de commandes se vider un peu lors des dernières semaines, ce qui est évidemment mauvais signe pour les mois à venir. Voilà pourquoi le levier des remises sur les véhicules neufs reste important pour les marques. Certains y renoncent curieusement, comme le Chinois BYD qui a quasiment supprimé toutes ses grosses réductions dans la gamme. D’autres, au contraire, proposent désormais des remises même sur leurs best-sellers comme chez MG par exemple.

La bonne affaire du mois : les Skoda en stock, toujours

Ce mois-ci, certains modèles deviennent particulièrement intéressants. Certains en fin de carrière, évidemment, comme la Kia Ceed à -20 % ou le Niro hybride à -21 %, mais le SUV Sportage nouvellement restylé propose lui aussi 17 %. Chez Mazda, la berline électrique 6e s’aligne sur les prix de la Tesla Model 3 avec une remise portée à -14 %. Chez Skoda, on peut toujours avoir une Fabia à -23 % et même un SUV Kamiq à -26 % ! Notons aussi que le nouveau Volkswagen T-Roc augmente sa remise à 12 %. Heureusement au vu de ses prix…