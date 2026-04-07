Hyundai

Il n'y a plus de remises nationales affichées sur le site de Hyundai France ce mois-ci, même s'il reste sans doute possible d'obtenir des remises en concession.

Jeep

Il y a de vraies remises chez Jeep sur toute la gamme citadine et compacte :

-1 000€ sur l'Avenger thermique à partir de 24 550€ au lieu de 25 550€ (-3,91%). Les variantes "hybrides" sont également remisées.

-3 500€ sur l'Avenger électrique à partir de 33 000€ au lieu de 36 500€ (-9,58%).

-4 000€ de remise sur le Renegage E-Hybrid à 28 190€ au lieu de 32 190€ (-12,4%).

-5 500€ de remise sur le Renegage 4XE hybride rechargeable à 39 400€ au lieu de 44 900€ (-12,24%).

-1 500€ de remise sur le nouveau Compass à partir de 37 690€ au lieu de 39 190€ (-3,82%).

-7 000€ de remise sur le Jeep Grand Cherokee Plug-In Hybride à 92 500€ au lieu de 99 500€ (-7%).

-7 000€ de remise sur le Jeep Wrangler 4XE à 74 700€ au lieu de 81 700€ (-8,56%).

-Des remises conséquentes sur certains véhicules neufs en stock, mais dans des proportions moins intéressantes que les réductions visibles plus haut.

Kia

Les remises sur les voitures électriques de Kia concernent tous les modèles disponibles en stock. Elles varient sensiblement d'un mois à l'autre et ce mois-ci, il y a aussi :

-2 000€ sur la Picanto affichée à partir de 15 290€ au lieu de 17 290€ (-11,56%).

-6 000€ sur la Ceed affichée à partir de 23 190€ au lieu de 29 190€ (-20,55%).

-7 700€ sur le Niro affiché à partir de 27 420€ au lieu de 35 120€ (-21,9%).

-4 500€ sur l'EV3 affiché à partir de 31 990€ au lieu de 36 490€ (-12,33% de remise).

-3 500€ sur l'EV4 Fasback affichée à partir de 38 890€ au lieu de 42 290€ (-8,27% de remise). L'offre existe aussi sur l'EV4 de base.

-3 200€ sur le Stonic affiché à 20 090€ au lieu de 23 290€ (-13,74% de remise).

-7 000€ sous condition de reprise sur le Sportage restylé affiché à 32 550€ au ieu de 39 550€ (17,6% de remise).

-2 000€ sur l'EV5 affiché à partir de 42 990€ au lieu de 44 990€ (-4,44%).

-4 000€ sur l'EV6 affiché à partir de 40 750€ au lieu de 44 750€ (-8,9%).

-3 000€ sur le Sorento affiché à partir de 53 990€ au lieu de 56 990€ (-5,26%).

-3 000€ sur l'EV9 affiché à partir de 62 400€ au lieu de 65 400€ (-4,59%).

Leapmotor

Il y a plusieurs remises chez Leapmotor :

-2 600€ sur la T03 affichée à 16 900€ au lieu de 19 500€, soit 13,3% de remise.

-1 500€ sur le B10 électrique, affiché à 28 400€ au lieu de 29 900€ soit 5% de remise. Attention, cette remise intègre la prime CEE de 353€.

-2 500€ sur le C10 affiché à 34 900€ (après prime CEE) au lieu de 37 400€ soit 6,68% de remise.

Mazda

Ce mois-ci, il y a quelques remises chez Mazda sous condition de reprise :

-2 300€ sur le prix de la MX-5 normalement à partir de 33 550€, soit jusqu'à 6,85% de réduction sur le petit roadster.

-4 000€ sur la Mazda 3 normalement disponible à partir de 28 550€, soit -14,01%.

-5 000€ sur le CX30 disponible à partir de 25 900€ au lieu de 30 900€, soit -16,18%.

-6 000€ sur le CX60 normalement disponible à partir de 56 100€, soit -10,7%.

-7 500€ sur le CX80 normalement disponible à partir de 65 300€, soit -11,48%.

-6 000€ sur la berline 6e électrique, affichée à 36 900€ au lieu de 42 900€, soit 13,98% de remise.

-2 000€ sur le SUV CX-6e électrique, affiché à 44 400€ au lieu de 46 400€, soit 4,31% de remise.

MG

MG propose des remises sur tous ses modèles :

-La MG3 a droit à 1000€ de remise (18 990€ au lieu de 19 990€), soit 5,02% de réduction.

-Le MG ZS Hybrid+ a droit à 1 000€ de remise (22 490€ au lieu de 23 490€), soit 4,26% de réduction.

-Il y a 6 000€ sur la MG4 restylée, affichée à partir de 27 490€ au lieu de 33 490€ soit 17,9% de remise.

-Le MG S5 a droit à 3 500€ de remise dans une offre de lancement (28 990€ au lieu de 32 490€), soit 9,7% de réduction.

-Le nouveau MG S6 a droit à 3 500€ de remise (41 490€ au lieu de 44 990€), soit 7,77% de remise.

-Le nouveau EHS Hybrid+ a droit à 4 000€ de remise (28 490€ au lieu de 32 490€), soit 12,31% de réduction.

-Le MH EHS hybride rechargeable a droit à 4 000€ de remise, proposé à 33 990€ au lieu de 37 990€, soit 10,52% de réduction.

Mitsubishi

Il y des remises chez Mitsubishi :

-Jusqu'à 3 500€ sur la Colt, affichée à partir de 21 590€ au lieu de 25 090€ soit 13,9% de remise.

-11 600€ sur le nouvel Outlander hybride rechargeable, affiché à 39 990€ au lieu de 51 590€, soit 22,48%.

-7 200€ d'avantage client sur l'Eclipse Cross électrique, affiché à partir de 38 540€ au lieu de 45 740€, soit 15,74% de remise.

-5 000€ d'avantage client sur l'ASX, affiché à partir de 27 690€ au lieu de 32 690€, soit 15,29% de remise.

-1 000€ d'avantage client sur le Grandis, affiché à partir de 35 890€ au lieu de 36 890€ soit 2,7% de remise.

Nissan

Ce mois-ci, les remises sur le Juke, le Qashqai et le X-Trail sont de retour :

-Juke : la version essence normalement affichée à 25 750€ est à 20 750€ et a droit à 5 000€ de remise (soit 19,4% de réduction. La version hybride a droit à 5000€ elle aussi et est à 26 050€ au lieu de 31 050€ (-16,1%).

-Qashqai : le SUV restylé de Nissan normalement affiché à partir de 32 700€ en version hybride léger à droit à 3 700€ de remise, ce qui le place à 29 000€ (-11,3%).

-X-Trail : sans condition de reprise, le SUV Nissan s'affiche à 36 800€ au lieu de 43 800€ soit 7 000 de remise (-15,98%).

-Ariya : pour faire face à la fin du bonus écologique dans son cas, le SUV électrique offre 7 500€ de remise immédiate avec un prix abaissé à 31 800€ au lieu de 39 300€ dans sa version de base (soit 19,08% de remise).

-On trouve des remises sur les modèles en stock pouvant aller jusqu'à 6 000€ notamment sur les Qashqai hybrides.

Opel

Ce mois-ci chez Opel, les remises deviennent intéressantes :

-5 162€ de réduction pour la Corsa à 15 728€ normalement affichée à partir de 20 890€, soit 24,7% de remise. La version Electric s'affiche à 26 650€ au lieu de 31 990€ (-16,9%).

-5 155€ de réduction pour le Frontera à 21 335€ normalement affiché à 26 490€, soit 19,46% de remise.

-2 354€ de réduction pour le Mokka à 24 136€ et normalement affiché à partir de 26 490€, soit 8,88% de remise.

-3 439€ de réduction pour l’Astra à 29 211€ normalement affichée à 32 650€, soit 10,53% de remise.

-3 729€ pour l'Astra électrique, affichée à 35 261€ au lieu de 38 990€, soit 9,56% de remise.

-4 009€ de réduction sur le nouveau Grandland en version essence de 145 chevaux à hybridation légère à 34 981€ au lieu de 38 990€, soit 10,28%.

-2 809€ de réduction pour le Zafira affiché à 43 361€ au lieu de 46 170€ soit 6,08% de remise.

-Des remises de quelques milliers d'euros sur les autres utilitaires de la marque.

-Des remises dans le stock de modèles disponibles. Par exemple, une Corsa à 17 190€ au lieu de 20 890€ (-17,68%).

Peugeot

Comme chaque mois chez Peugeot, il y a des remises sur toute la gamme.

-2 320€ sur la Peugeot 208 restylée affichée à 18 180€ au lieu de 20 500€, soit 11,31% de remise.

-2 430€ sur le 2008 affichée à 25 820€ au lieu de 28 250€, soit 8,6% de remise.

-2 630€ sur la nouvelle 308 dans sa version de base Active Pack affichée à 30 770€ au lieu de 33 400€, soit 7,87% de remise. La version électrique E-308 s'affiche à 39 750€ au lieu de 42 600€, soit 6,69% de remise.

-3 300€ sur le nouveau 3008 dans sa version de base Allure, affichée à 36 190€ au lieu de 40 500€ (soit 10,64% de remise).

-2 450€ sur la 408 dans sa version de base Allure affichée à 36 050€ au lieu de 38 500€, soit 6,36% de remise.

-4 340€ sur le nouveau 5008 affiché à partir de 37 860€ au lieu de 42 200€, soit 10,28% de remise.

-810€ sur le Rifter à partir de 26 440€ au lieu de 27 250€, soit 2,97% de remise. Les autres utilitaires de la gamme Peugeot ont aussi droit à des réductions du même niveau (jusqu'au Traveller XL).

-Quelques remises guère plus intéressantes sur les exemplaires en stock.

Renault

Ce mois-ci, on trouve des remises sur un grand nombre de modèles disponibles en stock. 3 612€, par exemple, sur un Captur Eco-G 100 en finition Evolution à 22 788€ au lieu de 26 400€ (13,68% de remise). Les remises peuvent aussi dépasser 4 000€ sur des modèles électriques comme la Mégane ou le Scénic.