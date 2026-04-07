Seat

Il y a encore de belles remises chez Seat ce mois-ci :

-4 700€ sur l’Ibiza proposée à partir de 18 360€ au lieu de 23 060€ soit 20,4 % de remise.

-5 000€ sur l’Arona proposé à partir de 22 460€ au lieu de 27 460€ soit 18,2 % de remise.

-5 500€ sur la Leon proposée à partir de 28 150€ au lieu de 33 650€ soit 16,34 % de remise.

Skoda

Toujours de grosses remises sur les Skoda disponibles en stock ce mois-ci. Le SUV électrique Enyaq monte jusqu’à 5 900€ de remise en version restylée, démarrant à 41 200€ avant bonus (soit -12,5 %). Tous les autres modèles de la gamme sont concernés, y compris la citadine Fabia qui propose 5 000€ de remise (et jusqu’à 23 %) sur des modèles affichés à partir de 16 730€. Le Kamiq est carrément à -26 %.

Subaru

Il y a des remises sur les nouveautés de Subaru :

-2 000€ sur l’Uncharted, affiché à partir de 34 990€ au lieu de 36 990€ (-5,4 %).

-2 000€ sur le Solterra restylé, affiché à partir de 39 990€ au lieu de 41 990€ (-4,76 %).

Suzuki

On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l’Ignis a disparu :

-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 1 800€ de remise ce qui la place à 17 590€ (-9,28 %).

-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 22 040€ au lieu de 26 540€, soit 16,95 % de réduction.

-Nouveau eVitara : 4 000€ de remise, ce qui le place à partir de 28 500€ au lieu de 32 500€ (-12,3 %).

-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 23 340€ au lieu de 29 340€ reçoit 6 000€ de remise en prix de base, soit 20,44 % de réduction au maximum.

-Swace : Normalement affiché à partir de 33 750€, le break hybride a droit à 6 000€ de remise ce qui représente une reduction de 17,77 %.

-Across Hybride rechargeable : une remise de 4000€, voilà ce dont profite le gros crossover familial japonais. Un rabais bienvenu pour un modèle facturé tout de même 59 290€, soit 6,74 % de réduction maximale.

Tesla

Il y a une offre de reprise à 4 000€ à la commande d'une Model 3 neuve ce mois-ci.

Toyota

Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.

-Aygo X : la micro-citadine japonaise baisse son prix à 18 500€ au lieu de 20 500€ (soit 2000€ de remise et 19,75% de réduction).

-Nouvelle Aygo X restylée : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 20 200€ au lieu de 22 200€ (soit 2000€ de remise et 9% de réduction).

-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 21 850€ en cas de reprise au lieu de 24 850€ soit 3 000€ de remise (-12,07%).

-Yaris Cross Hybride : comptez 4 500€ de remise en cas de reprise avec une addition à 24 300€ au lieu de 28 800€, soit 15,62% de réduction maximale.

-Corolla hybride : 30 050€ au lieu de 34 550€ soit 4 500€ de remise et 13,02% de réduction.

-Nouveau C-HR Hybride : 29 950€ au lieu de 35 450€ en cas de reprise soit 5 500€ de remise (-15,51%).

-Nouveau C-HR+ électrique : 38 600€ au lieu de 39 600€, soit 1 000€ de remise (-2,52%).

-Nouvelle Prius hybride rechargeable : 39 400€ au lieu de 44 400€ soit 5 000€ de remise (-11,3%).

-Rav4 Hybride : 40 950€ au lieu de 44 950€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-8,89%).

-Rav4 Hybride rechargeable : 46 450€ au lieu de 50 450€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-7,92%).

-Nouveau Rav4 : 44 450€ au lieu de 46 450€, soit 2 000€ de remise (-4,3%).

-bZ4X : 39 900€ au lieu de 40 900€, soit 1 000€ de remise (-2,44%).

Volkswagen

Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.

-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 21 990€ bénéficie en ce moment d'une remise de 3 800€, ce qui représente une réduction de 17,28%.

-Golf : en version de base TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 30 900€ reçoit 3 000€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 9,7%.

-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 24 890€, bénéficie actuellement d'une remise de 3 800€, soit une réduction de 15,26%.

-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 27 880€, reçoit une remise de 3 800€, soit une réduction de 13,62%.

-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 530€) le SUV cabriolet a droit à 8 600€ de remise soit une réduction de 20,7%.

-Nouveau T-Roc : le nouveau SUV compact, normalement affiché à partir de 29 990€, a droit à une remise de 3 600€ soit une réduction de 12%.

-ID.3 Pure Life Max : la compacte électrique, normalement affichée à 36 490€, a droit à 5 000€ de remise soit une réduction de 13,7%.

-ID.4 Pure Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 41 500€ a droit à 7 000€ de remise soit 16,86% de réduction.

-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 50 500€ reçoit 8 500€ de remise, soit une réduction de 16,43% (et lui donne droit au bonus écologique).

-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 40 900€, le SUV familial a droit à 4 800€ de remise soit une réduction de 11,73%.

-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 52 500€, le SUV familial a droit à 4 600€ de remise (hors "avantage client en équipement") soit une réduction de 8,76%.

-Touran : en version VW Edition TSI 150 boîte manuelle normalement proposée à 44 800€, le monospace allemand a droit à 2 400€ d'avantage client, soit une réduction de 5,35%.

-Nouvelle Passat : en finition Passat eTSI 150, la berline normalement proposée à 46 100€ (uniquement en stock) a droit à 3 600€ de remise, soit une réduction de 7,8%.

-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, soit une réduction de 16,39% de son prix de 60 990€.

-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, normalement affichée à 61 690€ (-16,21%).

-Touareg : le SUV a droit à 18 000€ de remise en version eHybrid 462 chevaux R-Line, normalement affiché à 107 500€ (-16,74%).