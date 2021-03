Toyota Aygo X Prologue : une future Aygo plus musclée et plus SUV

Le segment A, celui des petites citadines, est déserté. En cause ? La difficulté de rentabiliser ces modèles, qui doivent respecter des normes toujours plus sévères en matière de sécurité et de pollution. Opel a déjà quitté cette catégorie, Citroën et Peugeot ne préparent pas de suite aux C1 et 108, Renault ne compte pas renouveler la Twingo… Mais, à contre-courant, Toyota croit au potentiel de ce marché et a déjà confirmé l'arrivée d'une troisième génération de l'Aygo.

Le japonais va d'ailleurs sûrement tirer profit de la concurrence moindre, récupérant des clients venus d'autres labels, tout en conservant ceux de l'actuelle Aygo. Et ils sont nombreux, autre élément qui a incité Toyota à poursuivre la dynastie. L'Aygo connaît un joli succès en Europe, portée par son design original.

La troisième génération devrait être prête d'ici la fin 2021. Le constructeur en donne aujourd'hui un bel avant-goût avec ce concept Aygo X Prologue, le X se prononçant Cross. Ce show-car, dessiné par le centre de style européen de Toyota, l'ED2, montre que l'Aygo 3 va garder un look fun, et compte même renforcer cette caractéristique. Lance Scott, qui dirige l'ED2, explique : "Avec ses lignes ludiques et amusantes, l’Aygo a toujours su se démarquer de la concurrence. Désormais, nous avons décidé d’y ajouter une touche de piquant".

Comme le montre ce concept, l'Aygo va avoir plus de caractère avec des lignes plus agressives. Le X Prologue s'apparente à une petite boule d'énergie. On lui trouve même un esprit buggy. Mais il y a évidemment l'effet concept qui entre en jeu ici ! Le prologue reçoit ainsi d'énormes jantes et une silhouette bicolore, avec une partie noire qui entoure les portes.

Cela met en valeur le dessin de celles-ci, qui participent au dynamisme. La porte arrière forme une flèche, avec un vitrage à l'aspect fuyant. On sent d'ailleurs que le design peut l’emporter sur la fonction, car on s'inquiète déjà de la visibilité arrière et surtout de l'accès à la banquette !

La version de production devrait tout de même garder l'essentiel. On a déjà pu voir en série à quel point Toyota a musclé l'allure de la Yaris. Les grandes lignes de la prochaine Aygo sont donc là, notamment le modelé des flancs, qui donne un passage de roue arrière bien marqué, ou la jonction entre le pare-brise et le vitrage latéral. Pas sûr en revanche que les phares gardent cet aspect de pince. Si leur emplacement est le bon, la forme de série pourrait être plus simple. À l'arrière, la filiation avec l'actuelle Aygo est évidente, on retrouve les feux verticaux et la lunette qui fait office de hayon.

Outre l'aspect plus musclé, l'autre changement notable est l'influence du monde des crossovers. Peut-être que l'Aygo va se dédoubler, avec une version classique et une variante Cross, qui aura comme sur ce concept des passages de roues noirs, une garde au sol relevée et des barres de toit. Pour l'aspect aventure, le concept se dote d'une caméra dans le rétro conducteur. Un support pour porte-vélos est intégré au bouclier arrière. L'habitacle n'a pas été montré.

Sur le plan technique, la prochaine Aygo va reprendre la nouvelle base GA-B, inaugurée par la Yaris et reprise bientôt par la Yaris Cross. Ces trois modèles devraient représenter 500 000 véhicules produits par an en Europe. Une économie d'échelle qui permet à Toyota de mieux rentabiliser son maintien dans le segment A, d'autant qu'il est désormais seul. La coentreprise qui avait été créée avec PSA a pris fin au 1er janvier 2021.

Toyota a aussi annoncé que la prochaine Aygo aura un bloc thermique. L'heure n'est donc pas à la conversion électrique. Pour la firme, c'est la garantie d'un prix plus accessible, critère déterminant sur le segment. Le japonais souligne aussi que les clients ont encore les préférences de ce type de moteurs, qui selon des prévisions, resterait majoritaire sur le segment jusqu'à 2030.