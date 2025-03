Lancé en France en 2022, le Toyota bZ4X marque l’entrée du constructeur japonais dans l’univers du 100 % électrique. Une entrée jonchée de difficultés pour le SUV de Toyota, vendu bien trop cher et sujet à de nombreux problèmes de recharge et d’autonomie. Toyota a corrigé le tir en 2024 mais les ventes n’ont pas vraiment atteint les objectifs.

Une batterie plus petite arrive au catalogue

Le constructeur profite donc de ce restylage pour remettre son SUV sur les rails. Premièrement, l’offre s’enrichit d’une nouvelle batterie. D’une capacité 57,7 kWh est exclusivement disponible sur le bZ4X traction. L'unité actuellede 73,1 kWh est disponible sur les versions traction et à transmission intégrale. La version la plus efficiente est annoncée pour 573 km.

Les moteurs électriques ont été optimisés notamment par l’ajout de nouveaux semi-conducteurs qui contribuent à fournir une puissance plus élevée, faisant du nouveau bZ4X l'une Toyota les plus puissantes d’Europe avec une puissance allant jusqu’à 343 ch. La capacité de traction a été doublée, passant maintenant à 1 500 kg, un bon point.

Toyota a corrigé toutes les erreurs de jeunesse rencontrées au lancement. Le BZ4X sera équipé d’un pré-conditionnement de la batterie un plus optimiser la recharge rapide, d’une pompe à chaleur et disposera même d’un planificateur d’itinéraire qui prend en compte la disponibilité des bornes, l’état de charge de la batterie, etc. Soit, la norme pour une voiture électrique d’aujourd’hui. Toyota a également amélioré la puissance de recharge passant ainsi à 22 kW (AC). La charge rapide DC, elle, plafonne à 150 kW.

Toyota annonce que le design extérieur a été revu mais sincèrement il faudra un œil exercé pour noter les différences. Seules les paupières disparaissent pour laisser place à la signature lumineuse. L'intérieur a quant à lui été repensé pour accueillir le nouveau système multimédia de 14’’ de série. Ce dernier est assez fluide et performant. On note le pied de la console centrale divisé en deux, avec deux chargeurs de smartphone, deux points de charge USB, etc. Malheureusement les rangements se réduisent.

Les tarifs n’ont pas été annoncés mais ils devraient rester sur la lignée du modèle actuel, soit plus raisonnables qu’au lancement. Le BZ4X débute à l'heure actuelle à 39 900 €, hors bonus et hors remise. Malgré l'ajout de nombreux éléments on espère que l'arrivée de cette petite batterie, va permettre d'abaisser encore ce tarif. Le bZ4x restylé est attendu sur nos routes à la rentrée 2025.