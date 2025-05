Toyota MR, plus qu’un nom rigolo, un excellent roadster

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Tombées en désuétude, les découvrables séduisaient encore voici une vingtaine d'années. L'offre, actuellement ridicule, était pléthorique, de sorte que la Toyota MR a eu bien du mal à sortir du lot. Pourtant, voici une petite sportive comme on n'en fait plus, compacte, légère, simple et abordable. Elle retourne aux plaisirs fondamentaux de la conduite automobile, n'ayant pour seule aide à la conduite qu'un ABS, tout en soignant son dynamisme grâce à un moteur central. Ah, si, cette propulsion profite d'un différentiel Torsen. Jamais remplacée, elle constitue une offre unique dans le catalogue Toyota, et peu vendue en neuf, elle est aujourd'hui bien rare. Mais pas chère pour autant !

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, l’envie de petite sportive pas chère ne s’est jamais démentie aux USA. Si les Européens en ont été longtemps les principaux pourvoyeurs, l’Angleterre en tête, les Japonais ont brillamment su les supplanter. On pense notamment à la Mazda MX-5 de 1989, mais quelques années auparavant, en 1984, Toyota s’est aventuré sur ce marché avec son MR2. Oui, pour les francophones, cette appellation est particulièrement amusante, mais la voiture était tout ce qu’il y a de sérieux.

En effet, il s’agit d’une petite sportive à moteur central et toit panoramique, rappelant diablement la référence en la matière, la Fiat X1/9. Renouvelée en 1989, elle devient une targa puis carrément un roadster lors de sa dernière refonte, intervenue en 1999. Codée W30, elle se renomme MR S (pour Sport) au Japon mais pas en Europe où elle conserve l’appellation MR2 (sauf en France, où elle se dénomme MR). Elle implante toujours au centre son moteur, cette fois un 1,8 l à distribution variable VVT-i, l’1ZZ-FE qui équipera également la Lotus Elise de 2e génération.

Développant 140 ch, il n’a que 975 kg à emmener dans la MR, commercialisée en France en 2000. Plus petite que sa devancière, elle réussit à limiter son poids et son prix, se repositionnant contre ces découvrables ludiques et séduisantes que sont les BMW Z3, Fiat Barchetta, Mazda MX-5, Mercedes SLK et autre MGF. Cette dernière est d’ailleurs la seule des rivales de la japonaise à s’équiper d’un moteur central. La MR ajoute dans la balance des trains roulants intéressants, recourant tous à des jambes de force, un peu à la manière d’un Porsche Boxster.

Donnée pour 210 km/h (0 à 100 km/h en 7,9 s), la japonaise avance des performances très intéressantes, tout en limitant ses prétentions tarifaires : 151 200 F, soit 34 600 € actuels selon l’Insee. Les MGF 143 ch et BMW Z3 115 ch sont plus chères. Certes, sur la Toyota, la clim reste en supplément, comme sur ses rivales d’ailleurs, mais elle offre la radio, l’ABS et surtout le différentiel à glissement limité en série.

Son succès reste toutefois limité chez nous, la faute peut-être à la concurrence interne de la Celica, dotée du même bloc et proposée au même prix. Fin 2002, la MR évolue légèrement (boucliers, éclairage, autoradio), adoptant également en option une boîte 6 robotisée SMT, couplée à un ESP. Cela ne relance pas les ventes de la MR, qui est retirée en 2007, sans être remplacée, hélas.

Combien ça coûte ?

Peu connue, la MR demeure peu onéreuse. Un très bel exemplaire débutera à 8 000 €, en totalisant moins de 180 000 km. A 100 000 km, on comptera 10 000 €, alors à 15 000 €, on peut en trouver qui affichent moins de 50 000 km.

Quelle version choisir ?

On peut préférer la version à boîte manuelle, plus fluide que l’automatisée. Mais les meilleures sont les phases 2, qui bénéficient d’une segmentation repensée.

Les versions collector

Toutes, dès qu’elles se trouvent en parfait état d’origine, un faible kilométrage étant naturellement un plus. Les phases 2 sont plus recherchées.

Que surveiller ?

Chose assez étonnante chez Toyota, réputé pour ses moteurs fiables, celui de la MR2 pâtit d’une segmentation mal foutue sur les exemplaires d’avant restylage. Cela se traduit par une ovalisation des cylindres, entraînant une consommation d’huile trop élevée, ce qui va endommager le catalyseur qui, en se désintégrant, va envoyer ses débris dans le moteur et le détruire.

Seule solution pour éviter ça : rapprocher les vidanges, que l’on effectuera tous les 7 000 km maxi. Respecter le temps de refroidissement du moteur est aussi un gros plus. Lors de l’achat, surveillez particulièrement les fumées bleues à l’échappement. Normalement, grâce à la garantie 3 ans / 100 000 km, les moteurs défectueux ont été corrigés, mais une inspection minutieuse reste de mise.

A partir des modèles 2003, le souci a disparu. Ce défaut est d’autant plus regrettable que par ailleurs, la MR2 ne souffre pas de souci particulier, si ce n’est que l’embrayage est très pénible à changer sur les versions à boîte robotisée. Comme sur tout cabriolet, on vérifiera l’étanchéité de la capote. Si elle fuit, l’eau peu stagner sur les planchers et engendrer un peu de corrosion, voire des dysfonctionnements électriques.

Sur la route

On n’est plus habitué aux sportives aussi fluettes que la MR2 ! Pourtant, à bord, on profite d’une très bonne position de conduite et de petites attentions sympas comme les coffres derrière les sièges. Ils sont d’autant plus appréciables qu’il n’y a aucun autre espace pour les bagages… Plutôt bien insonorisé, le moteur sonne gentiment mais exhibe un caractère plutôt linéaire. En clair, il marche tout le temps, emmenant très dignement la japonaise mais sans violence aucune. La boîte, maniable et bien étagée, le seconde comme il faut. En usage courant, la suspension étonne par son confort et l’ensemble par sa douceur.

Oui, mais le sport ? Quand on attaque, la Toyota, sans être aussi radicale qu’une Lotus Elise, ravit par son excellent équilibre et la précision de sa direction, au demeurant justement calibrée. En sortie de virage, l’autobloquant renforce l’efficacité et le plaisir ! Mais attention, à la limite, sur route un peu grasse, la japonaise peut décrocher sans prévenir, comme bien des autos à moteur central car il n’y a pas d’ESP. Heureusement, elle freine bien. Enfin, grâce à sa légèreté, la MR boit peu : environ 8,5 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Fiat X1/9 (1972 – 1989)

Comme on l’a dit, l’inspiratrice la première MR2 est italienne. Issue du concept Bertone Runabout dessiné par Marcello Gandini, la Fiat X1/9 sort en 1972 pour remplacer la 850 Sport. Comme elle, il s’agit d’une petite voiture-plaisir, mais les similitudes s’arrêtent là. Car la X1/9 dispose d’un moteur central, un moderne 1,3 l à arbre à cames en tête développant 75 ch, celui de la 128. Ce n’est pas énorme mais confère à l’italienne des performances suffisantes pour s’amuser (170 km/h au maxi), d’autant que les trains roulants bien conçus (4 jambes de forces) autorisent un excellent comportement routier.

Astucieuse, la X1/9 comporte deux coffres, un à l’arrière et un à l’avant qui peut accueillir le toit amovible. Grand succès, la Fiat évolue en 1978, adoptant de gros pare-chocs à l’américaine et surtout un moteur porté à 1,5 l (85 ch) allié à une boîte 5. Surprise en 1982, c’est Bertone qui reprend la production, et la mènera à son terme sans grande modifications, maintenant à flot la carrière de la X1/9 à coup de séries limitées. Elle disparaît en 1989 produite à 174 000 unités. A partir de 10 000 €.

Toyota MR (2001) la fiche technique

Moteur : 4-cylindres en ligne, 1 794 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes de forces, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV/AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, propulsion

Puissance : 140 ch à 6 400 tr/min

Couple : 170 Nm à 4 400 tr/min

Poids : 975 kg

Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,9 secondes (donnée constructeur)

