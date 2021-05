Toyota veut combattre les vols de catalyseurs

Vous avez peut-être déjà vu un tel vol en vidéo : des hommes arrivent en voiture, mettent la cible sur chandelles et sortent une disqueuse ou un outil de découpage pour sortir le catalyseur et repartir avec. Souvent, l'opération ne prend même pas une minute, et se fait parfois en plein jour.

Toyota, particulièrement visé par ces vols qui touchent notamment les anciennes générations de Prius, a pris le taureau par les cornes. Le constructeur japonais a investi plus d'un million d'euros pour marquer les catalyseurs de 100 000 véhicules en circulation. Cela permettra de mieux les suivre et d'identifier toutes les personnes impliquées dans les vols. Les propriétaires seront contactés lorsque cela sera possible, mais ils pourront aussi se rapprocher de leur concessionnaire pour vérifier s'ils sont éligibles.

Pour l'instant, cette initiative ne concerne que les Britanniques, mais le vol de catalyseurs est un phénomène mondial. Etats-Unis et Europe sont particulièrement touchés par des filières organisées, qui profitent de la flambée de prix des métaux tels que le platine.