Un classe G rose dedans et dehors

La quasi-totalité des clients du 4x4 Mercedes Classe G optent pour une teinte simple : du noir. Il existe sans surprise quelques propriétaires plus audacieux avec par exemple ce modèle peu commun bardé de rose.

La transformation signée par Carlex emploie ce coloris à l'extérieur et dans l'habitacle. De quoi donner avec des touches de blanc un look à la fois sympathique, rétro et amusant au baroudeur germanique. Un véhicule qui peut se glisser facilement dans le garage de Barbie.

Pas d'offroad à l'horizon

Inutile d'envisager le moindre chemin caillouteux avec une telle configuration et ses pneus destinés à la route. D'ailleurs, le garage immortalise sa création dans des espaces urbains et luxueux avec une sortie dans un lotissement paisible. Toujours pas convaincu qu'il n'est pas prévu de le salir ? Le shooting comprend uniquement des femmes habillées avec des tenues estivales.

Un modèle intemporel

En France, le Mercedes Classe G le plus exclusif concerne la version Mercedes-AMG G 63. Il s'agit pour rappel d'un 4x4 doté d'un V8 de 605 chevaux pour 850 Nm de couple capable de résister aux traitements les plus difficiles. Son artillerie lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement de 220 km/h. Ses tarifs débutent à 207 051 euros.