Un coupé Porsche Panamera en préparation ?

Les spéculateurs ne restent pas insensibles au restylage récent de la grande berline Porsche Panamera. Le média australien Motoring remet en effet sur le devant de la scène la rumeur de l'arrivée prochaine d'une déclinaison coupé de l'allemande.

Tout ceci fait suite à une interview accordée au magazine par le responsable de la Panamera Thomas Friemuth. Le dirigeant avoue dans ses propos que le projet de la version deux portes est toujours ouvert. Il déclare : "nous n'avons pas encore tranché. Nous discutons de cette idée depuis plusieurs années maintenant car nos concurrents proposent un véhicule de ce type. De plus, nous avons une très bonne deux portes dans notre offre : la Porsche 911. Nous sommes néanmoins à l'écoute des nouvelles opportunités pour conquérir des nouveaux clients et des nouveaux marchés. Je pourrai en dire plus lorsque nous aurons pris une décision. Nous avons beaucoup d'idées".

Si les voyants passent au vert pour la Porsche Panamera coupé façon 928 moderne, la voiture reposera sur une plateforme raccourcie de la berline avec une largeur supérieure à celle de la 911 et deux sièges confortables à l'arrière. Il est encore trop tôt pour affirmer que cette auto reprendra le label Panamera. Elle héritera en revanche de ses motorisations et transmissions.