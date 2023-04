Un premier trimestre en recul pour le marché de l'occasion

Le marché de la voiture d'occasion connaît un mauvais début d’année 2023. Selon le spécialiste des données AAA Data, relayé par nos confrères du Journal Automobile, les immatriculations ont reculé de 4,7 % en mars à 482 428 unités. Sur le premier trimestre le marché français de la seconde main est en repli de 6 %, à 1 311 090 unités. Les véhicules de moins de cinq ans, qui représentent 31% du marché, restent les plus touchés (-11%), ceux de 5 à 10 ans (21% du marché), sont en recul de -1.5% et ceux de plus de 10 ans (47% du marché) de -1.3%.

Malgré un nombre de transactions en recul, les marques françaises Renault (-8,8 %, à 90 573 VO), Peugeot (-6,4 %, à 85 569 VO) et Citroën (-4,6 %, à 52 233 VO) restent leader du marché malgré des ventes en baisses. Si les ventes de Volkswagen (-0,2 % à 38 397 VO), et de Mercedes (0,1 %, à 20 060 VO) semblent se maintenir, celles de Dacia sont au beau fixe avec une progression de 8,8% sur la même période à 14 011 VO.

La Renault Clio reste leader des ventes des ventes devant le trio Peugeot 206/207/208 et la Volkswagen Golf.

Mars 2023 Rang Marque Modèle Volume % %Var 1 Renault Clio IV 9 166 1,9 -14,9 2 Renault Clio 8 779 1,8 -10,6 3 Renault Clio III 8 419 1,7 -3,1 4 Peugeot 207 8 415 1,7 -9,4 5 Peugeot 208 8 392 1,7 -15,2 6 Peugeot 206 8 142 1,7 -11,5 7 Volkswagen Golf 7 152 1,5 -5,2 8 Peugeot 308 II 6 999 1,5 -7,9 9 Volkswagen Polo 6 639 1,4 -2,2 10 Citroën C3 III 6 303 1,3 10,7

*illustration Le Journal Automobile