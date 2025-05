Un salon de l'auto inventé et filmé par IA

Générer des photos avec une intelligence artificielle parait aujourd'hui bien ordinaire. Dites-vous que dans le secteur de la vidéo, les avancées sont elles aussi spectaculaires. Voici par exemple un salon de l'automobile factice entièrement généré par IA, interviews incluses.

Le clip partagé sur le réseau social X par László Gaál débute avec l'introduction d'un présentateur annonçant l'angle du reportage : demander à des visiteurs leur opinion sur les véhicules dévoilés et les voitures électriques. Les intervenants s'enchainent avec des réactions réalistes, des rires, des expressions travaillées et des décors semblables à ce que les constructeurs montent pour ce genre de show. Seul un coup d'oeil dans l'arrière plan et les mouvements de la foule trahit la génération par intelligence artificielle. Un défaut qui sera sans surprise prochainement corrigé. Et -comme d'habitude- beaucoup plus vite qu'on ne le pense.

Des séquences générées par Veo 3

Dans ce cas de figure, le créateur László Gaál s'est appuyé sur le modèle Veo 3 développé par Google en utilisant un seul prompt par interview. Cerise sur le gâteau, Veo 3 est capable de générer la piste audio du clip correspondant. Une véritable avancée alors que les autres acteurs du secteur se limitaient à de courtes vidéos totalement muettes. Autre élément important : Veo 3 permet la synchronisation labiale pour un réalisme à couper le souffle. Pour découvrir tout ça, cliquez sur lecture.