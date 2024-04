Un siège auto pour enfants pointé du doigt pour des problèmes de sécurité

C’est assez rare pour être souligné.

Avant même la fin des crash tests et donc de la publication finale des résultats du test des sièges auto pour enfants 2024 menés par le Touring Club Suisse (TCS), celui-ci émet un avis préventif concernant un modèle, jugé dangereux.

En effet selon le TCS, suite aux crash tests réalisés le modèle Peg Perego Viaggio Twist présente « des problèmes de sécurité critiques ». Des défaillances suffisamment importantes pour que l’association suisse anticipe la publication des tests complets pour mettre en garde et déconseiller fortement l’achat ainsi que l’utilisation de ce modèle de siège auto pour enfants.

« Lors du crash test frontal avec le mannequin attaché dos à la route, la jambe de force s’est d’abord détachée de la base Isofix, puis la coque du siège s’est détachée de la base Isofix et a été projetée vers l’avant avec le mannequin. Il ne fait aucun doute que cela constitue un risque de blessure élevé pour l’enfant. Même lors d’un crash test avec le siège de ce modèle monté face à la route, le risque de blessures graves est important : lors de ce test, la jambe de force de la base Isofix a également rompu, puis les forces exercées lors du choc ont déchiré la coque en plastique de la base et le mannequin a été projeté vers le haut et vers l’avant. Par conséquent, il existe un risque élevé qu’un enfant heurte le siège avant ou le toit du véhicule » annonce le TCS dans son communiqué.

Voilà qui fait plutôt froid dans le dos, pour un modèle pourtant homologué. Même si, comme le précise le TCS : « Les chocs frontaux réalisés dans le cadre du test de protection des consommateurs s’inspirent, en termes de gravité de l’accident, du crash test automobile Euro NCAP (choc frontal décalé à 64 km/h). Les forces exercées sur les produits testés sont nettement plus élevées que lors des essais d’homologation des sièges pour enfants prescrits par la loi. »

Averti de ce résultat inquiétant, le constructeur italien Peg Perego a suspendu de façon provisoire toute livraison supplémentaire de ce modèle à ses distributeurs.